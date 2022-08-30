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Aurea : Document AMF CP. 2022DD858449

30/08/2022 | 05:03
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2022DD858449

29 août 2022

FR0000039232 - DD153001

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

FINANCIERE 97 Société anonyme, Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : AUREA

LEI : 10923292/10923528

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 05 août 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Souscription

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : AURE

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 8.5900 Euro

VOLUME : 39 349.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 8.5900 Euro

VOLUME : 39 349.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 29 août 2022

COMMENTAIRES :

Souscription dans le cadre du paiement du dividende en actions

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Aurea SA published this content on 29 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 August 2022 02:57:53 UTC.


© Publicnow 2022
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Rendement 2021 1,85%
Capitalisation 79,7 M 79,7 M -
VE / CA 2020 0,50x
VE / CA 2021 0,42x
Nbr Employés 531
Flottant 25,8%
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Evolution du Compte de Résultat
Dirigeants et Administrateurs
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Antoine Diesbecq Independent Director
René Riper Non-Executive Director
Myrtille Picard Non-Executive Director
Airelle Picard Director
Secteur et Concurrence
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