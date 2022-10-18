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    AURE   FR0000039232

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Aurea : Document AMF CP. 2022DD866874

18/10/2022 | 18:13
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2022DD866874

17 octobre 2022

FR0000039232 - DD153757

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

JOEL PICARD, Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : AUREA

LEI : 10923292/10923528

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 14 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 6.6000 Euro

VOLUME : 1 621.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 6.6000 Euro

VOLUME : 1 621.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 17 octobre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Aurea SA published this content on 18 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 October 2022 16:12:05 UTC.


© Publicnow 2022
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Rendement 2022 2,21%
Capitalisation 64,8 M 63,6 M -
VE / CA 2022 0,31x
VE / CA 2023 0,31x
Nbr Employés 554
Flottant 25,9%
Graphique AUREA
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Aurea : Graphique analyse technique Aurea | Zone bourse
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Consensus
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