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Aurea : Document AMF CP. 2023DD878024

03/01/2023 | 18:19
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2023DD878024

02 janvier 2023

FR0000039232 - DD154785

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

JOEL PICARD, Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : AUREA

LEI : 10923292/10923528

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 29 décembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : AURE

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 6.4200 Euro

VOLUME : 372.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 6.4200 Euro

VOLUME : 372.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 02 janvier 2023

COMMENTAIRES :

Acquisitions d'actions sur le marché

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Aurea SA published this content on 03 January 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 January 2023 17:17:09 UTC.


© Publicnow 2023
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Rendement 2022 2,27%
Capitalisation 63,1 M 67,2 M -
VE / CA 2022 0,30x
VE / CA 2023 0,30x
Nbr Employés 554
Flottant 26,2%
Graphique AUREA
Durée : Période :
Aurea : Graphique analyse technique Aurea | Zonebourse
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