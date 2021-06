Aurea : Document d'Enregistrement Universel 2020

AUREA entend constituer un pôle significatif et rentable, spécialisé dans le recyclage et la régénération des déchets, en fédérant des entreprises du secteur et parallèlement en accélérant l'émergence de nouveaux métiers liés au recyclage. Pour son développement, AUREA adopte à la fois une démarche de croissance externe et une démarche de développement industriel.

L'action AUREA est cotée en continu sur Euronext Paris Compartiment C (small caps) sous le mnémonique AURE et le code ISIN FR0000039232.

L'action AUREA fait partie des indices CAC Small®, CAC Utilities® et ENT TECH Croissance®.

L'action AUREA est éligible aux PEA et PEA-PME.

AUREA, European group dedicated

to the circular economy

A major operator in the fields of the Environment and Sustainable Development, AUREA is a centre for merging SMEs specialised in sustainable development.

The group AUREA, a pure player in the circular economy is the European leader in the recycling of black motor oils, manufacturing remould tyres from used tyres and recycling rigid PVC. It also recycles complex plastics and packaging, refines and recycles aluminium, recycles copper and produces copper alloys, and specialises in the treatment and recycling of zinc, lead and cadmium. The group AUREA is also well-known in the treatment and decontamination of mercury waste.

Its development strategy is based on a process of both internal and external growth.

AUREA's mission:

"To create a real momentum by consolidating the most successful SMEs in these sectors."