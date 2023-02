Chiffre d’affaires de l’exercice 2022 : 253,5 M€

Activité 2022 en croissance de +16% avec un ralentissement en fin d’exercice

Faible visibilité sur les carnets de commandes du 1er trimestre 2023

Poursuite des programmes d’investissement engagés en 2022 et étude de nouveaux investissements dédiés à la productivité

AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce ce jour son chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2022 et en cumul de l’exercice 2022.

En millions d’euros T4

2022 T4

2021 VAR 2022 2021 VAR Métaux & Alliages 27,2 32,6 -16% 145,9 128,2 +14% Produits dérivés du Pétrole 18,8 15,4 +22% 72,5 57,7 +26% Caoutchouc & Développements 4,0 3,6 +11% 16,1 14,9 +8% Chimie Pharma 4,1 5,0 -17% 19,0 18,5 +3% TOTAL 54,2 56,6 -4% 253,5 219,3 +16%

AUREA affiche au 4ème trimestre 2022 un chiffre d’affaires de 54,2 M€ en retrait de 4% par rapport au 4ème trimestre 2021, principalement dû à deux facteurs majeurs :

La fermeture traditionnelle de fin d’année des usines, consacrée aux opérations de maintenance, a été anticipée et volontairement prolongée compte tenu d’une visibilité réduite en fin d’exercice de la clientèle du pôle Métaux & Alliages. Cette décision a été prise afin, notamment, d’optimiser la production en minimisant les consommations énergétiques.

Une pénurie de matières premières depuis le mois de septembre qui n’a pas permis à la filiale FLAUREA CHEMICALS de redémarrer la production de chlorure de zinc.

Ainsi, sur l'ensemble de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires du Groupe ressort à 253,5 M€ en croissance de +16% par rapport à 2021, portée par les 4 pôles d’activité.

Pôle Métaux et Alliages (-16% au T4, +14% sur l’année)

Comme anticipé, au vu des carnets de commandes à la fin du trimestre précédent, l’activité du pôle a été peu dynamique au 4ème trimestre 2022, atténuant sensiblement la croissance enregistrée depuis le début de l’exercice. Dans le secteur des alliages d’aluminium, la faible demande et des reports récurrents de commandes, en particulier de la clientèle du secteur automobile, ont conduit REGEAL à stopper sa production plus longuement que d’habitude à cette période de l’année.

Moins exposées au secteur automobile, les activités dans les alliages de cuivre se sont montrées plus résilientes même si la visibilité sur les carnets de commandes du premier trimestre 2023 demeure faible.

Pôle Produits dérivés du Pétrole (+22% sur T4, +26% sur l’année)

Dans la continuité des trimestres précédents, les cours du pétrole se sont maintenus à des niveaux relativement élevés au 4ème trimestre, ce qui a contribué à la progression globale du pôle sur la période et sur l’ensemble de l’année. EPR a maintenu sa dynamique de croissance dans le traitement des déchets pétroliers et le traitement des eaux polluées. La montée en puissance de l’activité de traitement des filtres à huile et flexibles se poursuit avec une efficacité qualitative remarquable. La douceur du climat a peu favorisé les volumes de combustibles distribués par DE BEC ENTREPRISES. Malgré les difficultés d’approvisionnement, les activités dans le PVC continuent de bénéficier d’une demande soutenue, tant en Belgique qu’en France avec des marchés qui sont bien orientés pour l’année 2023.

Enfin, les activités dans la collecte et la régénération des huiles moteur usagées ont pâti du nouveau contexte réglementaire résultant de la création en 2022 d’un éco-organisme dans cette filière, freinant ainsi le développement commercial. Par ailleurs, cette contrainte de marché rend les prévisions difficiles pour le 1er semestre 2023.

Pôle Caoutchouc et Développements (+11% sur T4, +8% sur l’année)

Malgré un environnement concurrentiel perturbé par l’évolution des prix de l’énergie électrique, ROLL-GOM a maintenu un bon rythme de croissance durant le trimestre (+11%) portant à +8% la progression depuis le début de l’exercice. Grâce notamment à une amélioration de son mix-produit, META REGENERATION récolte progressivement le fruit des efforts consentis au cours des trimestres précédents. La Société étudie par ailleurs l’opportunité de nouveaux développements. Enfin, TDA VALORISATION a réceptionné en fin de trimestre les véhicules neufs permettant l’accroissement de sa flotte de collecte des déchets dans les garages automobiles, ce qui permettra d’accélérer son développement commercial dans les prochains mois.

Pôle Chimie Pharma (-17% sur T4, +3% sur l’année)

Les difficultés d’approvisionnement persistantes au 4ème trimestre rencontrées par FLAUREA CHEMICALS n’ont pas permis de redémarrer la production de chlorure de zinc. Cet arrêt n’a pu être compensé par la demande très robuste des ventes de poudres de cadmium. La performance de SARGON est demeurée satisfaisante et la nouvelle colonne de distillation, en cours d’installation, devrait commencer à fonctionner à la fin du 1er trimestre 2023. Le pôle reste toutefois en croissance sur l’année.

Situation financière du Groupe

Après avoir refinancé les investissements engagés au cours de l’exercice 2022, AUREA a conservé un niveau de trésorerie brut élevé au 31 décembre 2022, ce qui permet au Groupe d’augmenter sa marge de manœuvre financière. Dans un contexte économique plus incertain avec un nombre croissant d’entreprises en difficultés ou étant à céder, AUREA est en capacité d’étudier les opportunités de croissance externe qui pourraient se présenter.



Perspectives de l’exercice 2023

AUREA dispose aujourd’hui d’une faible visibilité sur l’évolution de ses carnets de commandes. Dans ce cadre, compte tenu des contraintes liées à l’évolution des prix énergétiques (électricité et gaz), le Groupe porte ses priorités sur la rationalisation des processus d’approvisionnement et de production, et fait preuve à la fois d’une grande prudence et de fermeté dans ses négociations commerciales.

AUREA a par ailleurs cédé le 30 décembre 2022 à l’associé dirigeant fondateur la participation de 60% qu’elle détenait dans sa filiale PLASTINEO qui a représenté en 2022, 0,3% du chiffre d’affaires consolidé du Groupe. Ainsi, cette cession n’aura pas d’impact significatif sur le profil du pôle Produits dérivés du Pétrole comme sur celui du Groupe.

Enfin, le Groupe AUREA entend achever le programme d’investissements engagés en 2022, dont certains ont pâti de retards de livraison, notamment en ce qui concerne la flotte de véhicules de collecte. Par ailleurs, de nouveaux investissements industriels destinés notamment à améliorer les conditions d’approvisionnement dans le pôle Métaux & Alliages sont en cours d’étude et devraient être lancés prochainement.

Prochain rendez-vous : Résultats de l’exercice 2022, le 27 avril 2023 après bourse

À propos d’AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tous types afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la fabrication d’alliages d’aluminium, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, N°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, N°1 du traitement des déchets mercuriels en France, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com .

Contacts



AUREA



ACTUS finance & communication TSAF – GROUPE VIEL 01 53 83 85 45



contact@aurea-france.com



Corinne Puissant



01 53 67 36 77



cpuissant@actus.fr



Manon Clairet



Relations Presse

01 53 67 36 73

mclairet@actus.fr

Camille Trémeau



01 40 74 15 45



camille.tremeau@tsaf-paris.com





