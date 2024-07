Chiffre d’affaires du 1er semestre 2024 : 129,9 M€ (+3%)

Contribution significative des récentes acquisitions dans les métiers de l’aluminium

Faible visibilité sur les perspectives du second semestre, dans un contexte politique et économique incertain

AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce ce jour son chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2024 et en cumul du 1er semestre 2024.

En millions d’euros T2 2024 T2 20231 VAR S1 2024 S1 20231 VAR Métaux & Alliages 45,0 46,4 -3% 84,5 78,9 +22% Produits dérivés du Pétrole 11,2 14,6 -24% 23,7 29,8 -17% Caoutchouc & Développements 3,1 3,3 -5% 6,2 7,0 -16% Chimie Pharma 6,7 7,2 -8% 15,5 11,0 +1% TOTAL 65,9 71,5 -8% 129,9 126,7 +3%

1 Au 1er semestre 2023, AUREA a acquis les sociétés REAL ALLOY UK (désormais dénommée SWAN ALLOY UK et rattachée au pôle Métaux & Alliages) et RVA (RECUPERATION VALORISATION ALUMINIUM rattachée au pôle Chimie Pharma). Ces deux nouvelles filiales sont consolidées dans les comptes du Groupe AUREA depuis le 15 avril 2023.

AUREA réalise au 2ème trimestre 2024 un chiffre d’affaires de 65,9 M€ en retrait de -8% par rapport à la même période en 2023 (-22% à périmètre constant). Dans un contexte général de demande modérée des marchés industriels européens, la reconversion du site de REGEAL continue de peser temporairement, sur l’évolution de l’activité globale du Groupe à périmètre constant.

Sur l’ensemble du 1er semestre 2024, AUREA enregistre un chiffre d’affaires de

129,9 M€ en hausse de +3% (-19% à périmètre constant).

Pôle Métaux et Alliages (T2 2024, -3% et -24% à périmètre constant / S1 2024, +22% et

-24% à périmètre constant)

L’évolution de l’activité du 2ème trimestre 2024 est directement liée à la contribution de SWAN ALLOY UK positionnée sur des marchés bien orientés et diversifiés. Les activités dans les poudres et profilés de cuivre continuent de faire face à une incertitude quant à leurs carnets de commandes, mais parviennent à résister grâce à leur capacité à pénétrer les marchés export et à leur maîtrise de la production de spécialités très techniques.

Comme anticipé, l’activité de REGEAL reste en repli sur le 2ème trimestre (-38%), le temps d’adapter le portefeuille clients au repositionnement stratégique de l’offre du Groupe. Malgré cette diminution significative des volumes, la restructuration de REGEAL est en ligne avec les objectifs.

Pôle Produits dérivés du Pétrole (T2 2024, -24%)

Le pôle est impacté par la diminution du chiffre d’affaires due à la décision de cesser les livraisons de Gasoil Non Routier (GNR) au secteur agricole (réduction du BFR).

De plus, les activités dans le PVC subissent toujours le ralentissement de la demande du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics. L’application de nouvelles réglementations en France contraint le Groupe à cesser l’activité de Rulo France au 31 juillet 2024.

En revanche, dans la continuité du début d’année, ECO HUILE affiche une bonne performance au 2ème trimestre 2024, soutenue par le niveau des cours du pétrole et une bonne orientation de l’activité de collecte. Parallèlement, EPR a maintenu sa dynamique de croissance dans le traitement des déchets pétroliers et des eaux polluées.

Pôle Caoutchouc et Développements (T2 2024, -5%)

L’activité de ROLL GOM, qui constitue la principale contribution de ce pôle, est en recul par rapport au 2ème trimestre 2023, en raison de la baisse d’activité d’un client. Néanmoins, les initiatives commerciales en cours devraient avoir un impact positif sur le carnet de commandes d’ici la fin de l’exercice.

La réorganisation complète de l’activité de TDA VALORISATION continue d’affecter l’évolution du pôle.

En revanche, dans la continuité des trimestres précédents, META GENERATION, spécialisée dans le traitement des déchets mercuriels en France, poursuit sa croissance soutenue ce trimestre.

Pôle Chimie Pharmaceutique (T2 2024, -8% et -12% à périmètre constant / S1 2024, +41% et +5% à périmètre constant)

Au 2ème trimestre 2024, l’activité de la nouvelle filiale RVA est en léger retrait en raison de l’arrêt technique de 2 semaines de son outil de production en mai. Toutefois, la mise en place de synergies avec les autres entités du Groupe dans les métiers de l’Aluminium s’accélère.

Au sein de ce pôle, les deux activités historiques affichent des évolutions contrastées. FLAUREA CHEMICALS poursuit sa dynamique de croissance grâce au développement de l’outil de production pour la fabrication de poudre de cadmium, dont la demande est forte. A l’inverse, SARGON subit une baisse d’activité due à l’arrêt des relations commerciales jugées non rentables avec son principal client. Pour compenser ce manque de volume temporaire, des recrutements sont en cours afin de renforcer l’équipe commerciale.

Situation financière du Groupe

Au 30 juin 2024, la trésorerie du Groupe AUREA demeure à un niveau confortable, malgré le remboursement d’un emprunt obligataire de 10 M€ en juin 2024. Ce remboursement a été refinancé en juillet pour un montant de 9,5 M€, réparti sur 3 emprunts distincts, dont les durées varient de 5 ans à 8 ans, pour optimiser cette ligne de crédit.

Perspectives de l’exercice 2024

Pour soutenir les restructurations en cours au sein du Groupe, une intensification des efforts commerciaux a été déployée afin de conquérir de nouveaux marchés et consolider les relations avec les clients existants.

Les investissements et décisions stratégiques réalisés en 2023 continuent de porter leurs fruits, et les signes encourageants du 1er semestre 2024 confirment la pertinence de la stratégie de restructuration engagée pour garantir une croissance rentable à long terme.

Cependant, le contexte politique en France et les incertitudes géopolitiques internationales (Ukraine, élection américaine, conflit israélo-palestinien) contraignent AUREA à faire preuve de prudence, avec une visibilité imitée sur ses carnets de commandes pour le 2nd semestre.

Prochain rendez-vous : Résultats du 1er semestre 2024, le 25 septembre 2024 après bourse

À propos d’AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tous types afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la fabrication d’alliages d’aluminium, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com .

