Aurelia Metals Limited est une société australienne d'exploration et d'exploitation de mines d'or et de métaux de base. La société possède et exploite deux mines souterraines et des installations de traitement en Nouvelle-Galles du Sud : La mine Peak est située dans le bassin de Cobar, dans l'ouest de la Nouvelle-Galles du Sud, et la mine Dargues est située dans le sud-est de la Nouvelle-Galles du Sud. La mine Peak est située dans le nord du bassin de Cobar, au sud de Cobar, dans le centre-ouest de la Nouvelle-Galles du Sud (NSW). La mine de Dargues est une mine d'or et une usine de traitement située dans la région des Southern Tablelands en Nouvelle-Galles du Sud, à environ 60 km au sud-est de Canberra. Ses principaux projets de développement à court terme sont Federation et Great Cobar. Le gisement de Federation contient une minéralisation à haute teneur en zinc, en plomb et en or et est situé à environ 10 km au sud de Hera Mine. Le projet Great Cobar implique le développement d'un gisement satellite de métaux de base et d'or, au nord du complexe minier de New Cobar à Peak Mine.