AURES Technologies est spécialisé dans la construction informatique de solutions matérielles complètes pour les secteurs du POS (point de vente et de service, Retail, hôtellerie-restauration, etc.) et du KIOSK (univers de la borne interactive et métiers de l'intégration). L'activité du groupe s'organise autour de 2 familles de produits et services : - terminaux et systèmes informatiques de points de vente : imprimantes de tickets, tiroirs-caisses, écrans, lecteurs de codes à barres, etc. destinés notamment aux commerces, aux supermarchés, aux hôtels et aux restaurants. En outre, le groupe propose des services d'installation, de calibrage des dalles tactiles des écrans et de maintenance ; - équipements de bornes, d'automates de distribution et de systèmes de contrôle d'accès : PC industriels, imprimantes, claviers, lecteurs de cartes bancaires, badges, etc. AURES Technologies possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume Uni, en Allemagne, en Australie et aux Etats-Unis, ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.

Secteur Equipements électroniques de bureau