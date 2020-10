Aures Technologies : RESULTATS 1ER SEMESTRE 2020

Mardi 20 octobre 2020

Résultats 1er semestre 2020

Premier semestre : résultat opérationnel et net part du Groupe positifs malgré une situation lourdement affectée dans toutes les entités du Groupe par la crise COVID-19.

Premier résultat opérationnel positif de RTG (USA).

En K€ 30/06/2020 30/06/2019 Variation Chiffre d'affaires Groupe 42 896 57 229 - 25,0 % Résultat opérationnel Groupe 887 3 505 - 74,7 % Marge opérationnelle 2,1 % 6,1 % Résultat net Part du Groupe 414 1 970 - 79,0 % Marge nette 0,97 % 3,4 %

Chiffre d'affaires

Nos produits sont destinés, entre autres, aux marchés du retail, de l'hôtellerie/restauration, des commerces de proximité, etc.... A ce titre, sous l'effet des mesures de confinement et de fermeture de point de ventes, l'activité du Groupe a été fortement affectée à partir de

mi-mars 2020.

Le Groupe termine le premier semestre 2020 à un niveau de chiffre d'affaires de

42,9 millions d'euros en recul de 25 % par rapport à la même période en 2019.

Résultat opérationnel

Grâce à une gestion de crise efficace, au travers de la réduction des effectifs (principalement chez RTG), du recours à l'activité partielle en Europe et Australie, de l'obtention du PPP (Paycheck Protection Program) aux Etats-Unis, le Groupe affiche un résultat opérationnel positif de 887 K€ soit une marge opérationnelle de 2,1%.

Ce faible niveau de marge est principalement lié à niveau de chiffre d'affaires bas, du fait de l'impact de la crise du COVID-19.

Il inclut une dotation aux amortissements des actifs incorporels, liés à l'achat de RTG, à hauteur de 416 K€.

Retraité de ces amortissements (comptabilisés pour la première fois lors de la clôture de 2019), le résultat opérationnel ressort à 1 303 K€, ce qui représente une marge opérationnelle

de 3 %.

Il est important de préciser que moins de deux ans après l'entrée de RTG dans le périmètre du Groupe, l'entité dégage son premier résultat opérationnel positif (hors amortissement des actifs incorporels) à hauteur de 336 K€ (vs - 299 K€ au 30 juin 2019).

Résultat net

Le résultat net part du Groupe ressort à 414 K€ soit une marge nette de 0,97 %.

Retraité des amortissements sur actifs incorporels, il s'élève à 722 K€, soit une marge nette de 1,68 %

Le résultat net incluant la part des minoritaires s'élève à 441 K€.

Le conseil d'administration, réuni le 20 octobre 2020, a examiné et arrêté les comptes semestriels 2020.

Les procédures d'examen limité des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés sont en cours de finalisation.

Perspectives

L'impossibilité de statuer sur une date de la fin de la crise COVID-19 rend toute prévision totalement hasardeuse. Néanmoins, la volonté du Groupe, pour 2020, dans l'hypothèse d'une stabilisation de la crise sanitaire, est de terminer l'année avec un résultat opérationnel positif.

Prochaine publication

Annonce du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020 : jeudi 22 octobre 2020 après bourse.

A propos d'AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est un constructeur informatique de solutions matérielles complètes pour les secteurs du POS (point de vente et de service, Retail, hôtellerie-restauration, etc…) et du KIOSK (univers de la borne interactive et métiers de l'intégration).

Le Groupe AURES possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA, ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.

AURES a acquis la société américaine Retail Technology Group Inc (RTG) fin 2018, un acteur majeur outre atlantique dans les services informatiques et la maintenance du POS (hardware & software).

Le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 116 M€ en 2019.

Code ISIN : FR 0013183589

Informations financières : Sabine De Vuyst

www.aures.com

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lWptk8hnlG3HlWluZZhpb2NpZ21ox5PHZWaVmmpqaJ7KbXGTl2yXmJaaZm9mm21m

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/65680-202010203-annonce-resultats-1s2020.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews