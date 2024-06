Lundi 10 juin 2024

Résultats 2023 :

Résultats négatifs impactés par les résultats des tests de dépréciation de l'activité software

Résultat opérationnel du second semestre moins dégradé

Chiffre d'affaires : 86 342 K€

Résultat opérationnel : -10 551 K€

Résultat net : - 10 583 K€

Résultat net Part du Groupe : - 10 512 K€

En K€ 31/12/2023 31/12/2022 Variation Chiffre d'affaires Groupe 86 342 103 373 - 16,47% Résultat opérationnel Groupe - 10 514 - 2 709 - 288,11% Marge opérationnelle - 12,17% - 2,62% Résultat net - 10 583 - 2 424 - 336,59 % Résultat net Part du Groupe - 10 512 - 2 417 -334,92 % Marge nette - 12,25% - 2,34%

Le conseil d'administration, réuni le 6 juin 2024, a examiné et arrêté les comptes annuels 2023.

Les procédures d'audit des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés sont en cours de finalisation.

L'exercice 2023 a été marqué par les difficultés auxquelles le Groupe AURES a fait face à savoir :

- l'absence de reprise de l'activité au cours des trois premiers trimestres de l'exercice, avant un fort ralentissement de cette dernière au cours du dernier trimestre,

- des niveaux de stocks élevés à la fin du premier semestre 2023 qui ont engendré de fortes tensions sur la trésorerie,

- un résultat opérationnel fortement dégradé à la fin du premier semestre 2023

qui ont notamment conduit les commissaires aux comptes de la Société à engager une procédure d'alerte.

Chiffre d'affaires

Comme annoncé dans son communiqué de presse du 22 février 2024, le Groupe AURES a limité la baisse du chiffre d'affaires sur l'année à 16,47% alors qu'elle était de 21% en septembre 2023.

Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel du Groupe est de - 10 514 K€, soit un taux de marge opérationnelle de - 12 ,17%.

Il convient de noter que le taux de marge brute s'élève à 49,7% contre 46,14% en 2022, cette amélioration étant liée à la forte baisse des frais d'approche (-2 913 K€ par rapport à 2022).

Par ailleurs, le résultat est principalement impacté par :

- l'absence de dotation aux amortissements sur les actifs incorporels liés à l'acquisition de J2 (environ 600K€), ces derniers ayant été totalement amortis au 31 décembre 2022,

- la baisse du produit relatif au crédit d'impôt recherche, 37 K€ contre 524 K€ en 2022,

- la dépréciation de l'intégralité des écarts d'acquisition et des actifs incorporels rattachés à l'activité de conception, développement et commercialisation de produits logiciels à hauteur de 4,5 millions d'euros.

Retraité de cette dépréciation, le résultat opérationnel du Groupe est une perte de 6 millions d'euros.

Il convient de noter que le résultat opérationnel du second semestre 2023, hors dépréciation des actifs incorporels, est moins dégradé que celui du premier semestre. La perte opérationnelle de cette période ressort à 2 188 K€ contre 3 863 K€ au cours du premier semestre.

Cette évolution s'explique principalement par un volume de marge brute plus important, la maîtrise des charges externes et un niveau d'impôts et taxes plus faible.

Résultat net

Le résultat net ressort à – 10 583 K€.

Le résultat financier est de - 855 K€ (-159 K€ en 2022), et, est également principalement impacté par l'évolution du marché des changes.

Le Groupe enregistre un produit d'impôt de 825 K€.

Stocks

Au 31 décembre 2023, la valeur brute du stock (hors dépréciation) s'élève à 23,7 millions d'euros contre 32,6 millions au 31 décembre 2022.

Trésorerie

Le Groupe présente une dette nette de 3,6 millions d'euros (y compris l'emprunt obligataire convertible à une juste valeur de 3 millions) contre 10,1 millions d'euros au 31 décembre 2022.

Par ailleurs, deux des trois prêts relatifs à l'acquisition de RTG en 2018 sont totalement remboursés au 31 décembre 2023 et le troisième l'a été au cours du premier trimestre 2024.

Poursuite des négociations exclusives avec le Groupe Advantech

Dans ce contexte, le Groupe a entrepris des discussions avec différents acteurs afin de mettre en place des partenariats et/ou des financements complémentaires.

C'est ainsi que le Groupe Advantech (leader mondial dans les domaines des systèmes intelligents IoT et des plateformes embarquées) a souscrit un emprunt obligataire convertible en actions d'un montant de 3,2 millions d'euros (durée 2 ans, taux d'intérêt de 4% et prix de conversion fixé à 4 euros), comme annoncé par le Groupe AURES dans son communiqué du 16 octobre 2023.

Les discussions se sont poursuivies et ont conduit notamment à :

L'annonce, le 22 avril 2024, de l'entrée en négociations exclusives entre AURES, le Groupe Advantech et Patrick Cathala en vue du financement d'AURES, ainsi que de l'acquisition envisagée d'un bloc d'actions par Advantech suivie du lancement d'une offre publique d'achat obligatoire en numéraire.

Les principales caractéristiques de cette opération sont résumées ci-après :

- Emission d'obligations convertibles, à souscrire par Advantech en deux tranches de 2.500.000 € de montant en principal chacune, chaque obligation convertible donnant le droit de souscrire à une action de l'Émetteur au prix de conversion de 4 €. Il est rappelé que des obligations convertibles similaires ont été émises par le Groupe AURES au profit d'Advantech le 13 octobre 2023 .

- Simultanément, en prévision avant la fin du premier semestre 2024, Advantech et Patrick Cathala signeraient la documentation relative à l'acquisition hors marché par Advantech de l'intégralité des 1.430.381 actions existantes de l'Emetteur détenues par Patrick Cathala à un prix par action de 6,31 €.

- Sous réserve de la réalisation de l'Acquisition du Bloc, Advantech déposerait un projet d'Offre Publique d'Achat auprès de l'AMF pour toutes les actions restantes en circulation de l'Emetteur2, aux mêmes conditions financières que l'Acquisition du Bloc, c'est-à-dire 6,31 € par action (le « Prix d'Offre »).

Le Prix d'Offre de 6,31 € par action représente une prime d'environ :

- 63,05% du prix de clôture des actions au 17 avril 2024 (soit 3,87 €) ;

- 48,83% du prix moyen pondéré en fonction du volume des actions observé au cours des trois mois précédant le 17 avril 2024 (soit 4,24 €) ; et

- 105,54% du prix moyen pondéré en fonction du volume des actions observé au cours des six mois précédant le 17 avril 2024 (soit 3,07 €).

La convocation, le 14 juin 2024, l'assemblée générale des actionnaires afin d'approuver une résolution relative à l'émission d'obligations convertibles, à souscrire par Advantech.

Par le biais de l'Opération, les Parties ont l'intention de fournir au Groupe les ressources dont il a besoin pour atteindre un nouveau niveau et réaliser ses nouvelles ambitions. Ces ambitions seront soutenues par la réputation et la différenciation du Groupe AURES en termes de design et par la force, l'empreinte internationale et la qualité des réalisations techniques d'Advantech.

Prochaine publication

Annonce du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024 : 12 juin 2024 après bourse.

A propos d'AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext Growth , AURES Technologies est un Développeur et Constructeur informatique de Solutions matérielles (POS, Mobile POS & KIOSK), digitales et applicatives pour tous les secteurs du Point de Vente.

Le Groupe possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA, en Tunisie - ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.

Code ISIN : FR 0013183589

Informations financières : Sabine De Vuyst

www.aures.com

