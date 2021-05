Mardi 11 mai 2021

Premier trimestre satisfaisant

Chiffre d'affaires T1 2021 : 25,1 M€, soit : - 5,63 % (- 2,62 % à taux de change constant)

Légère baisse du chiffre d'affaires T1 2021 à taux de change constant malgré un contexte de crise sanitaire COVID-19 toujours présent

Le premier trimestre 2021 demeure affecté par les conséquences de la crise sanitaire COVID-19 alors que le premier trimestre 2020 ne l'avait été qu'à partir du mois de mars.

La légère baisse du chiffre d'affaires à taux de change constant de -2,62% est, de ce fait, honorable.

La forte variation du taux de change moyen de l'euro/dollar US (+ 10 % au cours du trimestre par rapport au premier trimestre 2020), impacte lourdement le chiffre d'affaires à taux de change courant.

La baisse contenue de l'activité, malgré l'effet de base négatif, a été possible grâce aux belles performances des entités en Allemagne et en France ainsi qu'à la très bonne résistance de RTG.

Les autres entités du Groupe subissent les effets combinés de la crise sanitaire, de la pénurie de composants ainsi que des retards de livraison liés aux difficultés de transport qui affectent les approvisionnements.

Le chiffre d'affaires réalisé par les entités entrées dans le périmètre de consolidation (SOFTAVERA et LST) suite à l'opération de croissance externe finalisée le 22 février 2021, n'est pas significatif et ne représente que 1,45% du chiffre d'affaires.

A périmètre constant, le chiffre d'affaires est en recul de 7% (4% à périmètre et taux de change constants).

Evolution du chiffre d'affaires par entités :



Australie : 1 859 K€ - 1,7 % (- 7,22 % en monnaie locale)

Allemagne : 4 052 K€ + 28,8 %

Royaume Uni : 2 193 K€ - 35,2 % (- 34,1 % en monnaie locale)

France : 6 552 K€ + 33,4 %

Etats Unis : 1 696 K€ - 56,4 % (- 52,4 % en monnaie locale)

RTG : 8 395 K€ - 10,6 % (- 2,2 % en monnaie locale)

SOFTAVERA : 365 K€

Chiffre d ‘affaires consolidé (K€) 2020 2021 Variation Variation à change et périmètre constant 1er trimestre 26 610 25 112 - 5,63 % - 4 %

Perspectives

2021 débute avec les mêmes perturbations qu'en 2020 provoquées par les incertitudes sur la date de sortie de crise COVID-19. Toute prévision resterait donc toujours hasardeuse.

Sur le plan de l'activité, à la suite de l'opération de croissance externe réalisée en février 2021, le Groupe a pour premier objectif de finaliser son propre middleware le plus rapidement possible grâce à ses équipes de développement situées en Tunisie, et ce, afin d'apporter dans le domaine du KIOSK, une réponse complète (hardware, middleware et applications), couvrant tous les types de secteur, afin de dynamiser sensiblement le développement des ventes de kiosks.

Enfin 2021 sera une année complexe du fait de la pénurie de composants électroniques au niveau mondial et des tensions sur le fret maritime et aérien tant au niveau des capacités que des hausses de tarif et dont les impacts ne peuvent pas être évalués de façon certaine.

Prochaine publication

Chiffre d'affaires S1 2021 : le 22 juillet 2021 après Bourse.

A propos du Groupe AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est un constructeur informatique de solutions digitales matérielles et applicatives pour tous les secteurs du point de vente.

Le Groupe AURES possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA (AURES Technologies Inc et Retail Technology Group – RTG*), en Tunisie (LST**) ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.

*La société américaine Retail Technology Group Inc (RTG) est un acteur majeur outre atlantique dans les services informatiques et la maintenance du POS (hardware & software).

** La société tunisienne LST (Leader Solution Tactile) est l'unité de développement du Groupe en termes de middleware et d'applications digitales.

Code ISIN : FR 0013183589

Informations financières : Sabine De Vuyst

www.aures.com

