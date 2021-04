Aures Technologies : RESULTATS 2020

Jeudi 29 avril 2021

Résultats 2020 :

Très bonne résilience d'AURES face à une crise COVID affectant particulièrement les clients du Groupe

Premier résultat opérationnel positif de RTG (USA)

Chiffre d'affaires : 87 243 K€

Résultat opérationnel : 4 947 K€

Résultat net Part du Groupe : 3 026 K€

En K€ 31/12/2020 31/12/2019 Variation Chiffre d'affaires Groupe 87 243 115 873 -24,7% Résultat opérationnel Groupe 4 947 5 389 +8,2% Marge opérationnelle 5,67% 4,65% Résultat net Part du Groupe 3 026 2 993 + 1,10% Marge nette 3,47% 2,58% Trésorerie/ dette nette 2 217 (10 175)

Chiffre d'affaires

Au terme d'un exercice lourdement affecté par la crise sanitaire COVID-19, le chiffre d'affaires du Groupe atteint 87,2 millions d'euros, soit un recul de 24,7 % à taux de change courant.

Les différentes mesures restrictives (confinement total ou partiel, fermeture de commerces "non essentiels"...) prises par les gouvernements des différents pays où opère le Groupe ont, en effet, impacté l'activité de ses clients (points de vente, hôtellerie, restauration, aéroport, cinéma, stade, etc…), et, par conséquent, celle du Groupe.

A taux de change constant, le chiffre d'affaires recule de 23,8%.

Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel du Groupe est de 4 947 K€, soit un taux de marge opérationnelle de 5,67%.

Ce résultat satisfaisant en période de COVID, démontre l'efficacité du Groupe dans la gestion de cette crise inédite ; gestion en partie fondée sur :

la réduction des effectifs principalement chez RTG en début de crise,

le recours à l'activité partielle en Europe et Australie,

l'obtention des prêts PPP (Paycheck Protection Program) aux Etats-Unis,

Les éléments qui influent sur l'évolution de la marge opérationnelle (- 8,2 % sur l'exercice) sont :

la baisse du chiffre d'affaires représentant une diminution de la marge brute d'environ 13,6 millions d'euros ;

la quasi stabilité du taux de marge brute (47,57 % en 2019 à 47,59% en 2020) ;

la baisse des frais de personnel à hauteur de 6,4 millions d'euros (-24,5%), (application des mesures d'activité partielle et réduction des effectifs du Groupe);

la baisse des charges externes à hauteur de 3,1 millions d'euros (-17%), dont un million d'euros au titre de frais de publicité et de déplacement.



Le montant des aides enregistrées en 2020 (activité partielle et prêt PPP) s'élève à 3 449 K€. 2 644 K€ correspondent à la meilleure estimation du Groupe du montant à recevoir à la suite du dépôt de la demande de reconnaissance du PPP en subvention selon la loi de soutien à l'économie américaine dite CARE.

Le second élément marquant dans la composition du résultat opérationnel est lié au fait que, moins de deux ans après son entrée dans le périmètre du Groupe, RTG dégage un résultat opérationnel positif de 2 364 K€ contre une perte opérationnelle de 1 525 K€ en 2019.

Il convient de noter que le résultat opérationnel de RTG inclut une charge d'amortissements sur actifs incorporels de 804 K€ (contre 819 K€ en 2019) ainsi que la reconnaissance d'un produit lié à la demande de PPP forgiveness déposée par l'entité pour un montant de

2 475 K€.

Ce spectaculaire redressement est lié à la décision prise par le Groupe dès la première vague de la crise sanitaire COVID 19 de réduire les effectifs de manière significative, mais aussi à la réorganisation de la structure qui s'en est suivi.

Résultat net

La charge d'impôt est égale à 208 K€ et le pourcentage de la charge d'impôt est en forte baisse à 7,91% contre 37,65% du résultat en 2019, du fait, principalement, du caractère non imposable du produit constaté au titre du PPP forgiveness pour un montant de 2 475 K€.

Le résultat net consolidé de l'exercice s'établit à 3 108 K€ (3 026 K€ part du Groupe) contre

3 053 K€ (2 993 K€ part du Groupe) en 2019 (soit une marge nette de 3,5 %).

Le résultat net incluant la part des minoritaires s'élève à 3 108 K€.

Trésorerie nette

La trésorerie nette du Groupe s'élève à 2 217 K€.

Pour mémoire le Groupe a bénéficié du PGE à hauteur de 10,5 millions d'euros et a décidé de le transformer en un prêt remboursable sur 5 ans avec une franchise d'un an.

Dette brute au 31 décembre 2019 (10 175) Remboursement de la période 2 787 Nouveaux emprunts (13 843) Dette brute au 31 décembre 2020 (21 231) Concours bancaires (20) Disponibilités 23 468 Trésorerie/ dette nette (en K€) 2 217

Le conseil d'administration, réuni le 29 avril 2021, a examiné et arrêté les comptes annuels 2020.

Les procédures d'audit des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés sont en cours de finalisation.

Perspectives

2021 débute avec les mêmes perturbations qu'en 2020 provoquées par les incertitudes sur la date de sortie de crise COVID-19. Toute prévision resterait donc toujours hasardeuse.

Sur le plan de l'activité, à la suite de l'opération de croissance externe réalisée en février 2021, le Groupe a pour premier objectif de finaliser son propre middleware le plus rapidement possible grâce à ses équipes de développement situées en Tunisie, et ce, afin d'apporter dans le domaine du KIOSK, une réponse complète (hardware, middleware et applications), couvrant tous les types de secteur, afin de dynamiser sensiblement le développement des ventes de kiosks.

Enfin 2021 sera une année complexe du fait de la pénurie de composants électroniques au niveau mondial et des tensions sur le fret maritime et aérien tant au niveau des capacités que des hausses de tarif et dont les impacts ne peuvent pas être évalués de façon certaine.

Prochaine publication

Annonce du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 : mardi 11 mai 2021 avant bourse.

A propos d'AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est un constructeur informatique de solutions digitales matérielles et applicatives pour tous les secteurs du point de vente.

Le Groupe AURES possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA (AURES Technologies Inc et Retail Technology Group – RTG*), en Tunisie (LST**) ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.

*La société américaine Retail Technology Group Inc (RTG) est un acteur majeur outre atlantique dans les services informatiques et la maintenance du POS (hardware & software).

** La société tunisienne LST (Leader Solution Tactile) est l'unité de développement du Groupe en termes de middleware et d'applications digitales.

Code ISIN : FR 0013183589

Informations financières : Sabine De Vuyst

www.aures.com

