Aurizon Holdings Limited est un opérateur de fret ferroviaire basé en Australie. Ses segments comprennent le réseau, le charbon et le vrac. Le segment Network gère l'accès et l'exploitation du CQCN, ainsi que la maintenance et le renouvellement des actifs du réseau. Le segment Charbon assure le transport du charbon depuis les mines du Queensland et de la Nouvelle-Galles du Sud jusqu'aux clients finaux et aux ports. Le segment Bulk fournit des services intégrés de chaîne d'approvisionnement, y compris le transport ferroviaire et routier, les services portuaires et la manutention pour une gamme de clients miniers, métallurgiques, industriels et agricoles à travers le Queensland, la Nouvelle-Galles du Sud et l'Australie-Occidentale. Elle est spécialisée dans les services de conception, d'ingénierie, de construction, de gestion et de maintenance ferroviaires, et propose des solutions de chaîne d'approvisionnement à un large éventail de clients. Le CQCN comprend quatre systèmes de transport de charbon et un lien de connexion, le Goonyella to Abbot Point Expansion (GAPE). Les activités de la société comprennent également le transport ferroviaire en vrac et les actifs de fret général.

Secteur Frêt au sol et logistique