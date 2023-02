La société australienne Aurizon réduit ses prévisions de bénéfices en raison d'un temps humide prolongé.

La société basée dans le Queensland a indiqué qu'elle avait abaissé de 4 % ses prévisions d'EBITDA sous-jacent pour l'exercice 2023, pour les situer entre 1,42 milliard de dollars australiens (981,50 millions de dollars) et 1,47 milliard de dollars australiens, en raison du temps pluvieux persistant et d'un déraillement de deux semaines sur la ligne Blackwater.

L'EBITDA sous-jacent d'Aurizon pour l'exercice 2022 était de 1,47 milliard de dollars australiens.

Ce fut " une période difficile sur le plan opérationnel, avec des inondations prolongées sur la côte Est ainsi qu'un certain nombre de déraillements et d'incidents importants de tiers qui ont entraîné une réduction des volumes et des revenus ", a déclaré le directeur général Andrew Harding.

Pour le premier semestre 2023, le bénéfice net sous-jacent après impôts de la société s'est élevé à 169 millions de dollars australiens, contre 257 millions de dollars australiens l'année précédente.

Aurizon a également déclaré un dividende intérimaire de 7,0 cents australiens par action, soit une baisse de 33 % par rapport au dividende de 10,5 cents australiens déclaré il y a un an.

"Dans l'ensemble, (les bénéfices ont été) faibles avec des ratés dans toutes les lignes, ce qui surprendra étant donné la nature réglementée d'une partie de l'activité", a déclaré Citi, ajoutant que les investisseurs à revenu seront déçus par le dividende.

Les actions de la société ont chuté de 9,2 % à 3,35 dollars australiens après la publication des résultats.

(1 $ = 1,4468 dollars australiens)