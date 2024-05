Auro Laboratories Limited est un fabricant indien d'ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA), de produits intermédiaires et de formulations génériques. La société exerce ses activités dans le secteur des produits pharmaceutiques. Elle propose des IPA dans des catégories telles que les antihistaminiques, les relaxants musculaires, les diurétiques, les médicaments contre la carence en fer, les antidiabétiques, les antifongiques, les antiulcéreux, les suppléments d'iode, les antipaludéens, les analgésiques, les antiacides, les anti-inflammatoires et d'autres encore. Ses produits intermédiaires comprennent le Glibenclamde Sulphonamide, le Cis-bramo benzoate, le Cls-Tosylate, le 2-Ethoxy Benzoic Acid, le 3,4,5, Trimethoxy Benzoic Acid et le 5-Bromo Phthalide. Elle entreprend également la fabrication à façon d'API et de produits intermédiaires sur une base contractuelle. L'entreprise est présente sur les marchés internationaux, la majeure partie de sa production étant exportée vers l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et plusieurs pays européens. Elle exporte notamment vers l'Égypte, l'Allemagne, la Malaisie, Singapour, l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Espagne et le Royaume-Uni.

Secteur Produits pharmaceutiques