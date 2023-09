Auro Laboratories Limited a annoncé la nomination de M. Vishal Kailashchandra Jhunjhunwala (DIN : 00359872), en tant qu'administrateur non exécutif et indépendant de la société pour un mandat de cinq ans à compter du 23 août 2023. Vishal K. Jhunjhunwala est diplômé en commerce (B. Com) de l'université de Mumbai. Après avoir obtenu son diplôme, il a bénéficié d'une bourse d'études au Japon et a étudié la langue japonaise et la gestion d'entreprise au Japon à l'OFIX.

Il a travaillé chez JTC Corporation au Japon et maîtrise la langue japonaise. Il a 23 ans d'expérience dans l'industrie du caoutchouc et une grande expérience dans les domaines de l'hôtellerie et des services de soutien aux entreprises.