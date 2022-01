Aurobindo Pharma Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration

Aurobindo Pharma a nommé K. Nithyananda Reddy au poste de vice-président de la société. M. Reddy, qui fait partie de la famille du promoteur, occupe le poste de vice-président et de directeur à temps plein. La nomination de Reddy prendra effet le 1er janvier 2022. Son mandat prendra fin le 31 mai 2024. M. Reddy remplacera N. Govindarajan qui a présenté sa démission en tant que directeur du conseil d'administration de la société pour des raisons personnelles. Le dernier jour de M. Govindarajan au sein de l'entreprise est le 31 décembre. M. Reddy a été un membre clé de la direction d'Aurobindo et a joué un rôle essentiel dans la croissance de l'entreprise depuis sa création. Vétéran de l'industrie pharmaceutique, il est expert en technologie de fabrication et a été activement impliqué dans les affaires générales et la prise de décision stratégique de l'entreprise.