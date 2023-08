Aurobindo Pharma est spécialisé dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation d'ingrédients pharmaceutiques actifs et de produits pharmaceutiques génériques. L'activité du groupe s'organise autour de 2 familles de produits : - médicaments génériques : destinés au traitement des maladies neurologiques, cardiovasculaires, virales, gastroentérologiques, ophtalmologiques et chroniques ; - ingrédients pharmaceutiques actifs. A fin mars 2018, le groupe dispose de 23 sites de production implantés en Inde (19), aux Etats-Unis (3) et au Brésil. La répartition géographique du CA est la suivante : Inde (12%), Etats-Unis (46,5%), Europe (31,2%) et autres (10,3%). La répartition géographique du CA est la suivante : Inde (38,5%), Etats-Unis (38%), Europe (20,5%) et autres (3%).

