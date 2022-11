Aurobindo Pharma Limited annonce la fin de l'inspection de la FDA américaine à l'unité IX - Reg

Aurobindo Pharma Limited a informé que la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) a inspecté l'Unité - IX de la Société, une installation intermédiaire située dans le village de Gundlamachnoor, district de Sangareddy, Telangana, du 10 au 18 novembre 2022. Ladite unité avait été classée comme OAI le 17 mai 2019 et la Société avait répondu à l'agence et mené les actions correctives requises. Les autorités de la FDA américaine ont réinspecté l'installation comme mentionné ci-dessus.

À la fin de l'inspection, la société a reçu un "formulaire 483" contenant 10 observations. Selon elles, ces observations sont de nature procédurale et ne sont pas liées à l'intégrité des données. La société répondra à la FDA américaine dans les délais impartis et travaillera en étroite collaboration avec l'agence pour répondre aux observations dans les plus brefs délais.

Elle tiendra les bourses informées de toute information importante relative à ce qui précède.