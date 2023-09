Bristol Myers Squibb a été accusé dans un nouveau procès d'avoir utilisé des brevets frauduleux et d'autres tactiques illégales pour maintenir son monopole sur Pomalyst, un médicament à succès contre le cancer du sang, pendant des années alors qu'il aurait dû être confronté à la concurrence des génériques.

Dans une plainte déposée mardi devant le tribunal fédéral de Manhattan, Blue Cross Blue Shield of Louisiana affirme que l'entreprise a violé la loi antitrust américaine et que les acheteurs du médicament ont été surpayés "de plusieurs centaines de millions, voire de milliards, de dollars".

L'assureur santé a porté plainte au nom d'une classe nationale d'entités qui ont payé le Pomalyst depuis octobre 2020, date à laquelle il affirme que des versions génériques du traitement du myélome multiple auraient été lancées sans ce stratagème illégal.

Il réclame trois fois le montant de la surfacturation présumée, ce qui est autorisé par la loi antitrust fédérale Sherman Act.

Un porte-parole de Bristol Myers n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Pomalyst est l'un des médicaments les plus vendus par Bristol Myers, puisqu'il lui a rapporté près de 3,5 milliards de dollars sur un total de 46,16 milliards de dollars de recettes l'année dernière. En juillet, la société prévoyait toutefois une baisse des ventes de ce médicament cette année, car de plus en plus de patients le reçoivent gratuitement dans le cadre d'un programme d'assistance aux patients.

Le médicament a été développé par Celgene, une société acquise par Bristol Myers en 2019. La plainte déposée mardi affirme que Celgene a obtenu frauduleusement plusieurs brevets sur le médicament en se basant sur des informations qui étaient déjà dans le domaine public, un fait qu'elle a dissimulé à l'Office américain des brevets et des marques (U.S. Patent and Trademark Office) pendant qu'elle déposait sa demande de brevet.

La société a ensuite utilisé ces brevets pour intenter des "procès fictifs" contre des fabricants de médicaments génériques afin de les empêcher de lancer leurs propres versions du Pomalyst, selon l'action en justice.

Bristol Myers a finalement conclu des accords avec plusieurs fabricants de génériques, dont Teva Pharmaceutical Industries, Aurobindo Pharma, Breckeridge Pharmaceutical et Natco Pharma, en vertu desquels ils ont accepté de retarder le lancement de génériques jusqu'en 2026.

Blue Cross Blue Shield of Louisiana a déclaré que, bien que les termes exacts des accords aient été "dissimulés dans un effort de secret absolu", les incitations économiques pour les entreprises suggèrent qu'il devait s'agir de paiements "importants et injustifiés" en échange du non-lancement de génériques, ce qui peut être illégal.

Les fabricants de génériques, qui sont également cités comme défendeurs dans l'action en justice, n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. (Reportage de Brendan Pierson à New York, édition d'Alexia Garamfalvi et Bill Berkrot)