Les actions indiennes à petite et moyenne capitalisation risquent de subir des corrections brutales, avertissent les analystes

Au moins six analystes ont déclaré que le rallye fulgurant des actions des petites et moyennes capitalisations cotées sur les bourses indiennes pourrait subir des corrections brutales, car nombre d'entre elles se négocient à des niveaux proches ou records, alors même que la demande de consommation globale reste atone.

L'indice Nifty mid-cap 100 a atteint de nouveaux records historiques lors de chacune des sept dernières séances, gagnant 19% jusqu'à présent pour l'année fiscale 2024, tandis que l'indice small-cap a atteint de nouveaux records sur 52 semaines au cours des sept dernières séances et a augmenté de 20% depuis le début de l'année.

En revanche, l'indice de référence BSE Sensex et l'indice NSE Nifty ont gagné respectivement 7,7 % et 8,6 % au cours de la même période.

"La forte hausse des moyennes et petites capitalisations semble frôler l'euphorie car la demande de consommation reste faible et les valorisations ont atteint des niveaux irréalistes dans la plupart des cas", ont écrit les analystes de Kotak Institutional Equities lundi.

La croissance de l'économie indienne devrait ralentir à 6,5 % pour l'année financière en cours, contre 7,2 % l'année dernière. Au cours du trimestre janvier-mars - les dernières données disponibles - la consommation privée n'a augmenté que de 2,8 %, même si les dépenses du gouvernement ont stimulé l'économie dans son ensemble. L'affaiblissement de la demande pourrait peser sur les bénéfices des entreprises.

D'autres ont mis en garde contre l'irrégularité des moussons, qui peut avoir un impact sur l'économie indienne, largement basée sur l'agriculture.

"Rien n'est bon marché en ce moment, les investisseurs doivent donc être très, très sélectifs sur les valeurs moyennes", a déclaré Avinash Gorakshakar, responsable de la recherche chez Profitmart Securities. "Si la mousson n'est pas conforme aux attentes, nous pourrions assister à un arrêt temporaire de la reprise.

Le ratio cours/bénéfice à 12 mois - un indicateur qui mesure la valorisation d'un indice ou d'un titre - de l'indice des moyennes capitalisations s'élevait à 24,1 le 20 juin, tandis que le ratio C/B du Nifty 50 était de 21,9. Le ratio C/B de l'indice des petites capitalisations se situait juste en dessous, à 19,6.

Le ratio C/B de l'indice des valeurs moyennes est passé de 23,5 au début de l'année à 24,02 en juin, tandis que le ratio C/B de l'indice des petites capitalisations est passé de 16,39 en janvier à 19,6, dans un contexte de reprise des marchés.

La plupart des actions de moyenne capitalisation se négocient également bien au-dessus de leurs multiples pré-Covid.

DEMANDE INTÉRIEURE

L'afflux important de fonds en provenance des investisseurs nationaux a contribué à faire grimper les valorisations.

Depuis janvier 2022, les fonds d'actions à moyenne capitalisation et à petite capitalisation ont enregistré des entrées de 286 milliards de roupies (3,49 milliards de dollars) et 318,91 milliards de roupies respectivement, soit deux fois plus que les 143,45 milliards de roupies investis dans les fonds à grande capitalisation, selon les données de l'Association for Mutual Funds in India (Association des fonds communs de placement en Inde).

L'intérêt pour cette catégorie d'actions a incité la société de fonds Motilal Oswal à lancer le tout premier fonds indiciel de microcapitalisation en Inde, destiné aux investisseurs qui recherchent des opportunités cachées au-delà des 500 entreprises du Nifty.

"Les grandes capitalisations peuvent absorber autant de liquidités, mais lorsque les moyennes capitalisations commencent à attirer ce type de flux, il devient difficile d'absorber les liquidités et les évaluations sont revues", a déclaré Hemant Kanawala, responsable des investissements en actions chez Kotak Life Insurance. One 97 Communications, Aurobindo Pharma, PB Fintech ont été parmi les valeurs moyennes les plus performantes en 2023, avec une hausse de plus de 40 %.

Certes, tout le monde n'est pas sceptique quant à la récente reprise.

"Après la correction des actions mondiales en 2022, la reprise des marchés indiens a été plus générale et s'est répercutée sur les valeurs moyennes", a déclaré Atul Suri, directeur général de Marathon Trends Advisory.

M. Suri s'attend à ce que le redressement des marchés plus larges se poursuive, sous l'effet de la reprise du cycle industriel. Il a identifié l'inflation comme le principal risque qui pèse sur la reprise du marché indien.

(1 $ = 81,9878 roupies indiennes)