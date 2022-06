Un ancien cadre allègue que Better.com et son PDG ont trompé les investisseurs pour assurer la transaction SPAC.

Sarah Pierce, ancienne vice-présidente exécutive chargée des ventes et des opérations au sein de la société soutenue par SoftBank, a affirmé dans son procès que M. Garg a fait de fausses déclarations sur Better.com pour s'assurer que les investisseurs allaient de l'avant avec une fusion SPAC au lieu de se retirer en raison de sa situation financière.

Un avocat de Better.com a déclaré que les revendications étaient "sans fondement".

SoftBank n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Le projet de Better.com de s'introduire en bourse par le biais d'une fusion avec une société d'acquisition à vocation spécifique (SPAC), Aurora Acquisition Corp, dans le cadre d'une opération qui l'évalue à 7,7 milliards de dollars, a été convenu l'année dernière et n'a pas encore été conclu.

Les transactions SPAC étaient parmi les tendances d'investissement les plus chaudes pendant la pandémie, les entreprises en phase de démarrage cherchant à entrer en bourse.

Mme Pierce a déclaré dans l'action en justice - déposée mardi devant un tribunal de district américain, district sud de New York - qu'elle a été évincée de son poste en février en guise de représailles pour avoir soulevé des inquiétudes concernant l'accord. Elle demande une compensation financière.

"Nous avons examiné les allégations de la plainte et nous croyons fermement qu'elles sont sans fondement", a déclaré un avocat de Better.com dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters. "La société est confiante dans ses pratiques financières et comptables, et nous défendrons vigoureusement cette action en justice", a ajouté l'avocat.

Fondée en 2016 et ayant son siège social à New York, Better.com propose des produits d'hypothèque et d'assurance aux propriétaires par le biais de sa plateforme en ligne.

L'année dernière, Garg a dû s'excuser pour sa manière de gérer les licenciements après qu'une vidéo le montrant en train de licencier 900 employés lors d'un appel Zoom soit devenue virale sur les médias sociaux.