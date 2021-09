Aurora Cannabis réduit sa perte de base grâce à une demande accrue de cannabis et à des réductions de coûts.

Aurora Cannabis Inc. a annoncé lundi une perte de base moins importante au quatrième trimestre, le producteur de pot ayant bénéficié de mesures agressives de réduction des coûts et d'une demande accrue de cannabis et de produits connexes.

Les fermetures dues à la pandémie ont fait augmenter la demande de produits liés au cannabis de la part des clients confinés chez eux, tandis que les nouveaux changements de politique favorables au secteur, notamment l'accès aux services bancaires fédéraux, ont suscité l'optimisme des investisseurs.

La semaine dernière, Aurora a annoncé qu'elle allait fermer une installation à Edmonton, dans l'Alberta, sans divulguer le nombre d'employés qui seraient touchés par ce changement. La société avait annoncé des réductions de personnel et des plans de fermeture de cinq installations en juin de l'année dernière.

Le revenu total de la société basée à Edmonton s'est élevé à 54,8 millions de dollars canadiens, comparativement à 55,2 millions de dollars canadiens au troisième trimestre.

Sur une base ajustée, la société a affiché une perte avant intérêts, impôts et amortissement de 19,3 millions de dollars canadiens (15,25 millions de dollars) pour le trimestre terminé le 30 juin, comparativement à une perte de 33,3 millions de dollars canadiens un an plus tôt. (1 $ = 1,2652 dollar canadien) (Reportage de Rithika Krishna à Bengaluru ; Montage de Vinay Dwivedi)