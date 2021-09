Aurora Cannabis vise de nouvelles réductions de coûts sur la voie de la rentabilité

Le grand patron d'Aurora Cannabis Inc, Miguel Martin, prévoit que l'entreprise sera rentable sur une base de base au cours du premier semestre de 2023, grâce à des économies de coûts de 60 à 80 millions de dollars canadiens.

Plus de trois ans après la légalisation du cannabis récréatif au Canada, la plupart des grands producteurs continuent d'afficher des pertes en raison du nombre moins élevé que prévu de magasins de détail, des tarifs plus avantageux sur le marché noir et de la croissance atone à l'étranger.

Aurora a déclaré la semaine dernière qu'elle allait fermer une installation à Edmonton, en Alberta, sans dévoiler le nombre d'employés qui seraient touchés par ce déménagement.

"Nous avons absolument la bonne infrastructure et les bons effectifs, donc nous ne prévoyons rien, vous savez, à court terme", a déclaré M. Martin à Reuters lorsqu'on lui a demandé si la société prévoyait de licencier davantage d'employés ou de fermer des installations dans le cadre de sa stratégie de réduction des coûts.

Les actions de la société étaient en hausse de 6,2 % à 8,58 dollars canadiens.

M. Martin a déclaré lundi que la réduction supplémentaire des coûts "nous permettra d'atteindre un EBITDA ajusté positif d'ici la première moitié de notre prochain exercice, même si les revenus devaient rester constants par rapport aux niveaux du quatrième trimestre de l'exercice 2021".

La société n'a pas atteint les prévisions de revenus pour le quatrième trimestre et a affiché lundi une perte trimestrielle plus importante que prévu. (Reportage d'Arunima Kumar à Bengaluru ; Montage de Krishna Chandra Eluri)