L'indice de Toronto prolonge ses gains grâce à l'énergie

À 9 h 45 HE (13 h 45 GMT), l'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto était en hausse de 102,71 points, ou 0,51 %, à 20 388,91.

Le secteur de l'énergie a augmenté de 1,2 %, profitant d'un bond des prix du pétrole en raison d'une offre restreinte et de la perspective d'une hausse de la demande liée à la saison estivale de conduite aux États-Unis.

Les actions du secteur de la santé ont progressé de 1,2 %, les producteurs de pot Canopy Growth Corp, Tilray Brands Inc, Aurora Cannabis Inc ayant tous augmenté entre 1,5 % et 2,48 %.

Le secteur des services financiers a gagné 0,7 %, la Banque de Nouvelle-Écosse et la Banque de Montréal ayant donné le coup d'envoi des résultats du deuxième trimestre du secteur avec des bénéfices meilleurs que prévu.

La Banque de Nouvelle-Écosse a augmenté de 3,1 %, tandis que la Banque de Montréal a baissé de 0,4 %.

"Nous avons eu un peu de surprise positive. Les banques s'inquiétaient de savoir si elles seraient touchées par la faiblesse du consommateur canadien, mais cela ne semble pas être le cas pour l'instant", a déclaré Gregory Taylor, gestionnaire de portefeuille chez Purpose Investments.

L'attention des investisseurs se portera sur les minutes de la Fed, qui pourraient proposer des indices sur l'agressivité avec laquelle la banque centrale augmentera les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation incontrôlée.

Alors que les inquiétudes concernant le resserrement de la politique monétaire ont pesé sur les actions cette année, l'indice canadien de référence s'en est mieux sorti que ses pairs grâce à sa forte exposition à la hausse des prix des matières premières. L'indice est en baisse de près de 4 % jusqu'à présent en 2022.

Mercredi, le secteur des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les entreprises d'engrais, a perdu 0,3 % en raison de la faiblesse des prix de l'or et des métaux industriels. GOL/] [MET/L]