La valeur du jour à Wall Street Aurora Cannabis : les nuages se dissipent

Aurora Canabis gagne 3,2% à 6,59 dollars sur le Nasdaq après la publication de résultats trimestriels en amélioration. Certes, les indicateurs restent au rouge. La société canadienne, leader mondial de l'industrie du cannabis, est toujours en perte et les ventes ont poursuivi leur déclin. Mais sa réorganisation stratégique semble commencer à porter ses fruits. Pénalisé l'an dernier par des investissements massifs dans la promotion du cannabis récréatif, le groupe a mis depuis peu l'accent sur le cannabis médical, plus rentable.



"Le marché mondial du cannabis à usage thérapeutique est en croissance de plus de 20% annuellement et devrait peser près de 57 milliards de dollars d'ici 2026", écrit aujourd'hui Antoine Fraysse-Soulier, responsable de l'analyse de marchés chez eToro.



Or, les revenus du groupe dans le médicale ont augmenté de 9%, grâce à la croissance des activités médicales internationales, alors qu' Aurora continue de développer de nouveaux marchés médicaux à marge élevée.



De plus ajoute Antoine Fraysse-Soulier, "le segment récréatif pour adultes au Canada est sur le point de se redresser en raison d'une accélération des ouvertures de nouveaux magasins et une demande croissante des consommateurs".



"Nous sommes très satisfaits de nos progrès stratégiques et financiers dans la croissance de nos revenus médicaux à forte marge, la rationalisation des dépenses, le renforcement de notre bilan et la réduction de notre consommation de trésorerie au cours de l'exercice 2021", a déclaré le directeur général Miguel Martin dans un communiqué.



"Compte tenu des défis actuels sur le marché récréatif canadien pour adultes, notre large diversification dans les segments médicaux nationaux, médicaux internationaux et récréatifs pour adultes nous offre une force sous-jacente, une stabilité et des opportunités de croissance dans une industrie en évolution pour les cannabinoïdes mondiaux", a poursuivi le dirigeant.



Au dernier trimestre de son exercice 2021, Aurora a essuyé une perte nette de 134 millions de dollars canadiens (106 millions de dollars) contre une perte de 1,8 milliard de dollars canadiens au même trimestre de l'année précédente. Aurora n'a pas indiqué le nombre d'actions ni le montant de la perte par action.



Les ventes nettes ont baissé à 54,8 millions de dollars canadiens, contre 72,1 millions de dollars canadiens l'année précédente. Les analystes prévoyaient en moyenne 56,4 millions de dollars canadiens, selon FactSet.