Le secteur du cannabis en effervescence

A Wall Street, les valeurs liées au cannabis sont attendues en forte hausse, soutenues par la spéculation. Comme pour Gamestop et l'argent, c'est une nouvelle fois après le réseau social Reddit qui a allumé la mèche. Un message sur WallStreeBets, le forum hébergé par le site communautaire, a estimé notamment que les producteurs canadiens de cannabis Tilray et Aphria, cotés à Wall Street, offraient un fort potentiel de hausse. Ce message a été partagé par plus de 10.000 utilisateurs.Hier soir, Tilray a signé un accord avec Grow Pharma pour l'importation et la distribution de ses produits médicaux à base de cannabis au Royaume-Uni. Cet accord permet à Tilray de fournir aux patients britanniques nécessitant un traitement et bénéficiant d'une autorisation, un approvisionnement local de solutions médicales à base de cannabis.Globalement le secteur profite depuis le début de l'année de l'élection de Joe Biden. Les investisseurs espèrent que le camp démocrate va libéraliser la consommation de marijuana à des fins récréatives. Ainsi, l'ETF ETFMG Alternative Harvest spécialisé dans le cannabis gagne près de 13% à une heure de l'ouverture de Wall Street et affiche un bond de 118% depuis le début de l'année.Enfin, le secteur est porté par le rachat de Tilray par Aphria. A l'issue de cette opération, réalisée par échanges d'actions, les actionnaires d'Aphria contrôleront 62% du nouveau groupe, coté sur le Nasdaq.