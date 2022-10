Les actions de cannabis se redressent alors que Canopy cherche à accélérer son entrée sur le marché américain

Les actions de Canopy cotées aux États-Unis ont terminé en hausse de 27,1 % à 2,91 $, et ont figuré parmi les plus grands gagnants quotidiens en pourcentage sur le Nasdaq. L'action a également enregistré son plus grand gain en pourcentage sur une journée depuis le 15 août 2018.

Les actions de Tilray Brands ont augmenté de 13,3 %, les actions cotées aux États-Unis d'Aurora Cannabis ont augmenté de 19,2 % et SNDL Inc a augmenté de 9,4 %.

Mardi, Canopy a esquissé une structure de société de portefeuille pour mettre en place Canopy USA LLC. La nouvelle entité reprendra Acreage Holdings Inc en échange d'actions de Canopy Growth.

Une exposition au marché américain serait un plus pour Canopy, mais comme les actions des sociétés publiques de marijuana sont à bas prix, "tout mouvement est amplifié parce que les marchés attendent peu de ces noms", a déclaré Jessica Rabe, cofondatrice de DataTrek Research, dans un e-mail.

La légalisation fédérale de la marijuana aux États-Unis pourrait encore être "un long chemin à parcourir, surtout si les Républicains reprennent le Congrès lors des prochaines élections de mi-mandat", a-t-elle ajouté, et les sociétés de cannabis doivent naviguer dans les nombreuses lois et réglementations des États américains.

Les actions de Canopy Growth cotées aux États-Unis sont en baisse d'environ 67 % sur l'année.

Les actions de cannabis ont bondi au début du mois après que le président américain Joe Biden ait pris des mesures pour réviser la politique américaine sur la marijuana.

Parmi les autres actions de cannabis, les actions américaines de Hexo Corp ont augmenté d'environ 8 % et les actions américaines de OrganiGram Holdings ont augmenté de 7,4 %.

Pendant ce temps, la société de boissons Constellation Brands a annoncé un plan pour convertir sa participation existante dans Canopy en nouvelles actions échangeables. L'action de Constellation a terminé en hausse de 3,9 %.