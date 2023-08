Aurora Cannabis Inc. est une société canadienne spécialisée dans le cannabis médical. Les principales activités de la société sont axées sur la production, la distribution et la vente de produits liés au cannabis au Canada et à l'étranger. Les secteurs d'activité de la société comprennent le cannabis canadien, le cannabis européen et la propagation des plantes. Le portefeuille de marques de la société pour l'usage adulte comprend Aurora Drift, San Rafael '71, Daily Special, Whistler, Being et Greybeard, ainsi que les marques de CBD Reliva et KG7. Ses marques de cannabis médical comprennent MedReleaf, CanniMed, Aurora et Whistler Medical Marijuana Co, ainsi que les marques internationales Pedanios, Bidiol et CraftPlant. Ses produits de cannabis sont principalement cultivés et fabriqués dans les installations de Bradford (Ontario), de Pemberton (Colombie-Britannique) et d'Odense (Danemark). La société se concentre sur l'offre de ses produits de cannabis sur le marché mondial du cannabis médical, le marché du cannabis récréatif et les marchés mondiaux du cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre.

Secteur Produits pharmaceutiques