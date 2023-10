Aurora Innovation, Inc, anciennement Reinvent Technology Partners Y, est une entreprise de technologie de véhicules à conduite autonome. Son produit, l'Aurora Driver, est une plateforme qui regroupe des logiciels, du matériel et des services de données, afin de faire fonctionner de manière autonome des véhicules de tourisme, des véhicules commerciaux légers et des camions lourds. L'Aurora Driver comprend Aurora Horizon et Aurora Connect. Son Aurora Horizon est un service de conduite autonome conçu pour les transporteurs et les flottes privées. Son Aurora Connect propose des réseaux de transport à domicile. L'Aurora Driver se compose de capteurs, de logiciels et d'un ordinateur. Sa suite de capteurs conçus sur mesure comprend le Lidar FirstLight, un radar d'imagerie à longue portée et des caméras qui fonctionnent ensemble pour construire une représentation tridimensionnelle (3D) du monde. Sa balise Aurora Beacon surveille la santé du camion et les situations sur la route. Son bouclier Aurora Shield complète les opérations du conducteur Aurora et des utilisateurs avec une assistance routière, un support matériel et des forfaits de service et d'entretien des véhicules.

Secteur Logiciels