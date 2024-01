Aurora Innovation, Inc. développe l'Aurora Driver, un système de conduite autonome conçu pour exploiter plusieurs types de véhicules, des semi-remorques de transport de marchandises aux véhicules de tourisme de covoiturage. Aurora Driver est à la base d'Aurora Horizon et d'Aurora Connect, ses produits de conduite à la demande pour le transport routier et le covoiturage. Aurora Horizon est le service d'abonnement au transport routier sans conducteur de la société. Aurora Connect est le service d'abonnement au covoiturage sans chauffeur de l'entreprise. L'entreprise a intégré le conducteur Aurora dans différentes plateformes de véhicules conçues pour répondre à ses besoins : des véhicules de tourisme aux véhicules utilitaires légers en passant par les camions de classe 8. Il s'agit d'une plateforme de conduite commune pour de multiples types de véhicules et de cas d'utilisation.

Secteur Logiciels