Aurrigo International plc est un fournisseur international de solutions technologiques de transport base au Royaume-Uni. La societe concoit, developpe, fabrique et fournit des produits OEM et des vehicules autonomes aux secteurs de l'automobile, de l'aviation et des transports. Elle compte trois divisions : la technologie automobile, la technologie autonome et la technologie aeronautique. La division de la technologie automobile developpe et fournit une gamme de supports d'ingenierie de conception, de solutions de produits, de produits manufactures et de services aux equipementiers de vehicules haut de gamme et aux fabricants mondiaux de niveau 1. La division de la technologie autonome developpe et fabrique des vehicules autonomes et des systemes d'appui a partir de la base. Les produits de cette division comprennent Auto-Pod, Auto-Shuttle et Auto-Deliver. La division des technologies aeronautiques concoit, developpe et fabrique des solutions intelligentes pour les aeroports internationaux et les compagnies aeriennes. Les produits de cette division comprennent Auto-Sim, Auto-DollyTug et Auto-Patrol.

Secteur Logiciels