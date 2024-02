Aurrigo International plc est un fournisseur international de solutions technologiques de transport. Elle conçoit, développe, fabrique et fournit des véhicules autonomes et des produits de fabricants d'équipements d'origine aux industries de l'automobile et du transport, en se concentrant particulièrement sur l'aviation. Ses divisions comprennent la technologie automobile, la technologie autonome et la technologie aéronautique. La division Automotive Technology développe une gamme de composants et de systèmes, notamment des unités de contrôle électronique, des systèmes de faisceaux de câbles, des pièces intérieures et extérieures, des caractéristiques de haut niveau qui font le bonheur des clients et des systèmes essentiels à la sécurité. La division Autonomous Technology développe et fabrique des véhicules autonomes et des systèmes d'appui. Ses produits comprennent Auto-Pod, Auto-Shuttle, Auto-Deliver et Auto-Connect. Aviation Technology fournit des véhicules aéroportuaires automatisés et des services d'appui en matière de conseil et d'exploitation. L'entreprise est également spécialisée dans la fourniture de faisceaux de câbles électriques et d'assemblages pour l'industrie automobile.

Secteur Logiciels