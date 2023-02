Les actions d'Aurrigo augmentent suite à un accord avec l'aéroport de Changi pour des véhicules automatisés.

(Alliance News) - Aurrigo International PLC a déclaré mardi avoir signé un accord avec Changi Airport Group Pte Ltd pour le développement et les essais conjoints de ses véhicules autonomes et de sa plate-forme logicielle de simulation d'aéroport à Singapour.

Le partenariat concerne les véhicules Auto-Dolly et Auto-DollyTug et le logiciel Auto-Sim du fournisseur de technologie de transport basé à Coventry, en Angleterre.

Aurrigo a déclaré que ce partenariat pluriannuel est l'occasion de développer ses solutions autonomes à l'aéroport Changi de Singapour, et de présenter la technologie à d'autres aéroports et parties prenantes.

Le développement et les essais des véhicules autonomes d'Aurrigo sont partiellement financés par l'Autorité de l'aviation civile de Singapour par le biais de son Fonds de développement de l'aviation. L'ADF soutient les initiatives visant à améliorer la productivité du secteur de l'aviation de Singapour grâce à l'innovation.

"Nous travaillons en étroite collaboration avec l'équipe de Changi depuis plusieurs années et ce partenariat cimente notre collaboration pour apporter les meilleures solutions automatisées aux compagnies aériennes et aux aéroports, leur permettant ainsi d'améliorer l'efficacité, la sécurité et la durabilité", a déclaré le PDG David Keene.

Mardi après-midi, les actions d'Aurrigo se négociaient à 127,00 pence chacune à Londres, soit une hausse de 10 %.

