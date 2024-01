HAMBOURG (dpa-AFX) - Après les problèmes de vol et de fraude au sein du groupe de cuivre hambourgeois Aurubis, le conseil d'administration et le conseil de surveillance ne devraient pas encore être déchargés lors de la prochaine assemblée générale. Le directoire et le conseil de surveillance proposent d'ajourner la prise de décision concernant la décharge des membres des deux organes, comme il ressort de l'invitation à la réunion en ligne des actionnaires du 15 février, publiée vendredi. "Cette décision est motivée par les enquêtes en cours sur les activités criminelles dirigées contre la société et qui ont entraîné des ruptures de stock de métaux précieux".

Aurubis a été victime d'une fraude à grande échelle l'année dernière. Au final, il s'agit d'une rupture de stock de métaux précieux d'une valeur de 169 millions d'euros. Dans un cas, des échantillons manipulés contenant de fortes teneurs en métaux précieux ont été remis, mais les livraisons en contenaient nettement moins. Cela a finalement permis de payer des factures trop élevées. Mais il y a en outre un autre manque - "pas entièrement compréhensible" selon le rapport annuel - de métaux précieux pour un montant à trois chiffres.

Pour le conseil d'administration d'Aurubis, ces problèmes pouvaient encore avoir des conséquences. "Le conseil de surveillance ne peut actuellement pas exclure que les membres actuels du directoire poursuivent leur mandat sans changement, ni qu'une séparation prématurée d'un ou plusieurs membres du directoire ait lieu ou que le directoire soit restructuré", avait indiqué l'entreprise peu avant la présentation des chiffres en décembre.

Dans un premier temps, il convient toutefois d'attendre le résultat d'une enquête menée par le cabinet d'avocats Hengeler Mueller. Une décision devrait être prise en janvier ou début février, avait-on appris avant Noël.

Interrogé en décembre sur son propre avenir à la tête d'Aurubis, le patron d'Aurubis Roland Harings n'a pas voulu s'exprimer explicitement. Il a indiqué qu'il attendait personnellement "que les enquêtes montrent que nous avons dirigé l'entreprise avec toute la diligence et la responsabilité requises"./mis/stw/he