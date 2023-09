C'est une affaire assez folle qui frappe le producteur allemand de cuivre Aurubis, l'un des seuls acteurs européens de sa spécialité. Le groupe, après avoir lancé une analyse approfondie, a constaté la disparition de certains stocks, probablement volés. L'affaire risque de coûter des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Et ternit la réputation de la société.

Jeudi, Aurubis a annoncé après la clôture de la bourse allemande que ses objectifs annuels étaient hors d'atteinte, à cause d'écarts "considérables" dans ses stocks. Dès le mois de juin, le groupe avait fait état de perquisitions sur des postes de travail de salariés et de bureaux de sous-traitants sur le site de Hambourg, dans le cadre d'une enquête sur un réseau de vol organisé.

"Au cours d'un examen programmé des stocks de métaux, Aurubis a identifié des écarts considérables dans les stocks cibles ainsi que dans des échantillons individuels provenant d'expéditions spécifiques de matériaux d'entrée pour le secteur du recyclage", a déclaré l'entreprise. "Ces éléments ont conduit Aurubis à conclure qu'elle a été la cible d'autres activités criminelles après les cas signalés en juin 2023." La justice allemande a été saisie.

Les dommages liés pourraient se situer dans une fourchette basse à trois chiffres en millions d'euros. L'objectif de bénéfice d'exploitation avant impôts de 450 millions à 550 ME sur l'année est abandonné.

Une affaire révélée en juin suite à des perquisitions

En juin, la société a révélé l'existence d'une enquête du ministère public de Hambourg ne mettant pas en cause la société, mais des salariés, d'anciens salariés et des sous-traitants. "Le ministère public et la police enquêtent sur un réseau de vol présumé visant des produits intermédiaires contenant des métaux précieux issus des processus de production d'Aurubis. Le ministère public a pu obtenir des mandats d'arrêt pour un montant de plus de 20 millions d'euros", indiquait alors la société, qui n'avait pas encore pu chiffrer son préjudice.

Aurubis avait fait profil bas en annonçant des initiatives pour mieux appréhender ce type de problème, tout en s'activant sur le volet social puisque plusieurs de ses employés, mis en cause ou pas, avaient été entendus par la justice.

Oddo BHF a abaissé de surperformance à neutre sa recommandation ce matin, en réduisant à 76 EUR son objectif de cours. L'avertissement d'Aurubis a entraîné par ricochet celui de Salzgitter, qui détient 30% du capital.