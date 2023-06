Aurubis en bonne voie avec ses plans de croissance - Critique de la politique énergétique allemande

LONDRES (dpa-AFX) - Le président d'Aurubis, Roland Harings, estime que le groupe de cuivre est sur la bonne voie pour la forte augmentation de la production prévue dans les années à venir. "Nos projets de croissance avancent", a déclaré le dirigeant de l'entreprise mardi après-midi lors d'une journée sur le marché des capitaux à Londres. Au total, le groupe MDax veut investir, comme on le sait, environ 1,1 milliard d'euros aux États-Unis, en Bulgarie et en Allemagne d'ici 2026. Comme Aurubis avait peu d'expérience dans la construction de nouvelles grandes usines et dans les investissements de croissance importants, des systèmes de gestion et de contrôle appropriés ont été mis en place, a expliqué Harings.

Les actions Aurubis ont étendu leurs gains dans l'après-midi dans un environnement de marché positif et se situaient en dernier lieu à un peu plus de 80 euros avec une augmentation de trois pour cent et demi. Elles ont ainsi poursuivi leur reprise, après être retombées à près de 70 euros depuis le sommet intermédiaire au-dessus de 100 euros début février jusqu'à fin mai.

Harings, qui a repris la direction de la société hambourgeoise à la mi-2019, oriente depuis l'entreprise vers plus de croissance. Avec les systèmes de contrôle dans la gestion des projets, il veut éviter les erreurs de son prédécesseur. Ainsi, Aurubis a déjà eu de grands projets de croissance. Le projet baptisé FCM a toutefois été abandonné en 2019 en raison d'une nette augmentation des coûts. Le prédécesseur de Haring avait alors été licencié quelques semaines seulement avant son départ, qui était de toute façon prévu.

La plus grande contribution au bénéfice des projets de croissance actuels doit être apportée par l'usine de recyclage de Richmond (USA), dont le démarrage de la production est prévu plus tard en 2024. Environ 170 millions d'euros de bénéfices avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) devraient être réalisés chaque année. Aurubis veut profiter du boom du recyclage qui se poursuit dans le pays. Rien que jusqu'en 2030, la disponibilité de matériaux recyclés pertinents en Amérique du Nord devrait augmenter d'environ 5 % par an, a-t-on appris lors d'une des nombreuses présentations de l'entreprise jeudi.

Au total, tous les projets actuels devraient générer environ 260 millions d'euros de résultat opérationnel à partir de l'exercice 2026/27. À titre de comparaison, Aurubis a réalisé un résultat avant intérêts, impôts et amortissements de 753 millions d'euros pour l'exercice 2021/22. Parmi les plans de croissance figure également l'extension de l'électrolyse à Pirdop, en Bulgarie, pour un montant de 120 millions d'euros. Cela devrait permettre d'augmenter de moitié la capacité de l'étape de purification finale de la production de cuivre pur pour la porter à environ 340 000 tonnes d'ici le second semestre 2026. L'usine de Hambourg sera également agrandie afin de pouvoir traiter davantage de matériaux recyclés ainsi qu'un plus grand nombre de produits intermédiaires internes et complexes.

Outre les investissements actuels d'environ 1,1 milliard d'euros, 280 millions d'euros supplémentaires pourraient être investis à moyen terme, ce qui contribuerait à 70 millions d'euros de bénéfice opérationnel. Toutefois, les décisions à ce sujet ne seront prises que dans les années à venir. Des projets supplémentaires, comme le recyclage des batteries, qui prend de plus en plus d'importance à l'heure de la mobilité électrique, ne sont pas encore inclus.

Aurubis cherche à présent un site pour une éventuelle usine de recyclage de batteries dans toute l'Europe. Cela est également dû aux prix élevés de l'énergie en Allemagne. "Au début, nous avons dit que Hambourg était le premier choix pour une première usine de recyclage de batteries. Mais au vu de la situation politique et énergétique actuelle, nous devons mettre un point d'interrogation derrière cela", a déclaré Harings. "Nous discutons avec les politiques, ils nous écoutent et veulent cette technologie en Allemagne également". Mais il n'y a pas encore suffisamment de raisons pour choisir un site en Allemagne, c'est pourquoi Aurubis cherche des alternatives./mis/ck/men