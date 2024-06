Aurubis AG est une société basée en Allemagne. La société est engagée dans la production de cuivre primaire et de métaux précieux, le recyclage de matières premières secondaires et la transformation du cuivre en produits finaux, elle traite des concentrés de métaux, des déchets métalliques et des matières premières recyclables contenant des métaux. Son portefeuille de produits comprend du fil machine et des fils spéciaux, tels que le fil coulé, le fil directement coulé, le fil exempt d'oxygène (Foxrod) et divers produits étirés ; des formes ; des produits industriels laminés ; des solutions architecturales pour les surfaces et les façades ; des barres et des profilés pour l'industrie électrotechnique ; des cathodes ; des métaux précieux, tels que l'or et l'argent, qui sont extraits des concentrés de cuivre et des matières premières secondaires ; de l'acide sulfurique, du silicate de fer, du sélénium, et des produits recyclés à base de cuivre, de métaux précieux et d'autres métaux non ferreux. La société exploite également des centres de service de refendage de cuivre.

Secteur Exploitations minières et métallurgie