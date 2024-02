HAMBOURG (dpa-AFX) - Au milieu des remous provoqués par les conséquences d'importantes fraudes et d'un remaniement du conseil d'administration, Aurubis a commencé le nouvel exercice avec des bénéfices en baisse. Les salaires élevés de fusion et de raffinage, par exemple pour le concentré de cuivre et la ferraille, ont été compensés par des prix plus bas pour les métaux et l'acide sulfurique - un sous-produit de la production de cuivre. A cela s'est ajoutée l'augmentation des frais juridiques et de conseil. Avec un chiffre d'affaires en baisse de 5 pour cent à 3,9 milliards d'euros, le résultat opérationnel avant impôts a chuté de 10 pour cent à 111 millions d'euros au premier trimestre (fin décembre) par rapport à la même période de l'année précédente, a annoncé l'entreprise mardi à Hambourg. Au final, le résultat a également baissé de 10 pour cent, à 89 millions d'euros.

La direction du groupe autour de Roland Harings, encore président d'Aurubis, continue de viser un bénéfice opérationnel avant impôts de 380 à 480 millions d'euros pour l'ensemble de l'exercice. C'est certes plus que les 349 millions d'euros atteints en 2022/23, mais les cas de fraude et de vol avaient également coûté 139 millions d'euros à la société hambourgeoise.

Le préjudice de plusieurs millions avait également conduit à la critique de la gestion des risques des dirigeants de l'entreprise. En conséquence, comme on le sait depuis janvier, la quasi-totalité du conseil d'administration doit partir. Le patron d'Aurubis Roland Harings, le directeur financier Rainer Verhoeven ainsi que le directeur de la production Heiko Arnold perdent prématurément leur poste. Les successeurs n'ont pas encore été désignés /mis/stk.