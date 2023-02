Aurubis paie un tribut à la bonne marche de l'entreprise malgré des perspectives optimistes

Le groupe allemand Aurubis a annoncé ce lundi qu'il allait se retirer de la cote après avoir enregistré une hausse annuelle allant jusqu'à 35%. Même un peu plus d'optimisme pour l'exercice 2022/23 dès la fin du premier trimestre n'a pas attiré de nouveaux acheteurs. Au lieu de cela, les actionnaires du groupe de cuivre ont pris quelques bénéfices.

Le titre de la société hambourgeoise a chuté jusqu'à 7% et s'est retrouvé juste à côté de sa ligne de 21 jours, à 94,24 euros. Elle reflète la tendance à court terme et monte actuellement en flèche. Vendredi, les actions Aurubis avaient atteint leur plus haut niveau depuis mai 2022, à 103,15 euros.

Pour l'exercice 2022/23, Aurubis vise désormais la partie supérieure de la fourchette de prévision de 400 à 500 millions d'euros pour le bénéfice opérationnel avant impôts. Selon un opérateur boursier, certains acteurs du marché auraient certainement espéré davantage, comme le montre le rallye des cours. Elle rend désormais les actions vulnérables aux prises de bénéfices. Christian Obst, analyste chez Baader, a fait le même constat dans une première évaluation. Mais à long terme, son opinion fondamentalement positive s'est confirmée.

Dirk Schlamp de DZ a annoncé une révision de ses hypothèses actuelles. Il a qualifié le rapport trimestriel de "solide". L'expert attribue le regain de confiance pour l'ensemble de l'année à l'amélioration des prévisions économiques, à la détente sur les marchés de l'énergie et à la tendance à la stabilisation sur le marché de l'acide sulfurique. Jusqu'à présent, M. Schlamp estime que la juste valeur de l'action est de 82 euros et qu'il faut la conserver./ag/mis/jha