HAMBOURG (dpa-AFX) - L'Allemagne et le Canada ont renforcé leur coopération dans le domaine de l'hydrogène vert en concluant des accords de financement et en coopérant avec des entreprises et des ports. Le ministre fédéral de l'économie Robert Habeck (Verts) et le ministre canadien de l'énergie Jonathan Wilkinson ont signé lundi, en marge d'une conférence sur l'hydrogène à Hambourg, une déclaration d'intention pour une "fenêtre de financement" commune dans le cadre du projet allemand H2-Global.

Tous ces accords s'inscrivent dans le cadre du partenariat canado-allemand sur l'énergie et l'hydrogène, conclu en août 2022 par les gouvernements des deux pays. La conférence qui s'est tenue à la Chambre de commerce de Hambourg était la première du genre à réunir les producteurs et les acheteurs d'hydrogène vert et à clarifier les questions structurelles. L'hydrogène produit à partir d'énergie renouvelable est considéré comme la clé de voûte d'une économie climatiquement neutre.

H2 Global est un modèle de double vente aux enchères qui permet à l'État de compenser la différence entre le prix élevé de l'hydrogène vert sur le marché mondial en raison des coûts d'investissement élevés et le prix plus bas auquel il peut être acheté et utilisé de manière rentable. Les producteurs obtiennent ainsi des contrats d'approvisionnement à long terme et les acheteurs un prix commercialisable. Ce modèle doit permettre aux deux parties de planifier en toute sécurité de nouveaux investissements.

Selon les informations du ministère de l'Économie, 400 millions d'euros au total sont prévus pour la fenêtre de financement H2-Global prévue, que les deux pays veulent financer à parts égales.

Face à la guerre russe en Ukraine et à d'autres défis mondiaux, Habeck et Wilkinson ont souligné l'importance de la sécurité énergétique dans la transformation de l'économie. L'industrie et les entreprises sont tributaires d'un approvisionnement fiable sur la voie de la neutralité climatique, a-t-il ajouté. "Nous vivons dans un monde où les démocraties libérales doivent se serrer les coudes", a déclaré M. Habeck. Le Canada, avec ses ressources naturelles pour la production d'hydrogène vert à partir d'énergie éolienne, est un partenaire fiable, "un véritable ami dans un monde peu amical".

En marge de la conférence, M. Habeck et M. Wilkinson ont visité le fabricant de cuivre hambourgeois Aurubis, qui a l'intention de passer du gaz naturel à l'hydrogène pour la production d'anodes en cuivre. En outre, en présence des représentants du gouvernement, l'entreprise énergétique hambourgeoise Mabanaft et l'entreprise américaine Pattern Energy ont convenu d'étudier la possibilité d'une livraison d'ammoniac vert en provenance du Canada.

Un autre accord de coopération a été conclu entre le port de Hambourg et le port d'Argentia, dans la province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador. Le protocole d'accord signé par les chefs de port Jens Meier de Hamburg Port Authority et son homologue canadien Scott Penny prévoit la mise en place de structures pour le transport maritime d'hydrogène du Canada vers l'Allemagne.

Un électrolyseur de 300 mégawatts fonctionnant à l'électricité éolienne et des installations pour l'expédition de l'hydrogène doivent être construits à Argentia à cet effet. Selon les plans du Sénat, le port de Hambourg doit devenir le hub allemand de l'hydrogène, par lequel cette source d'énergie neutre pour le climat sera importée, redistribuée et également produite sur place grâce à son propre électrolyseur de grande taille.

"Hambourg est prête à jouer un rôle clé dans le partenariat énergétique germano-canadien et dans l'alliance de l'hydrogène", a déclaré le maire Peter Tschentscher (SPD), qui a accueilli les délégations gouvernementales et économiques lors d'une réception du Sénat à l'hôtel de ville.