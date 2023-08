HAMBOURG (dpa-AFX) - Le groupe de cuivre Aurubis estime être sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels, malgré des prix de l'acide sulfurique toujours bas et des prix des métaux en partie plus faibles. Le président d'Aurubis, Roland Harings, continue de tabler sur un bénéfice opérationnel avant impôts de 450 à 550 millions d'euros pour l'exercice 2022/23.

Au cours du troisième trimestre fiscal qui s'est achevé fin juin, l'entreprise cotée au MDax a réalisé un bénéfice opérationnel avant impôts de 115 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en baisse de 17 pour cent à 4,17 milliards d'euros. C'est un bon cinquième de plus qu'il y a un an et dépasse l'estimation moyenne des analystes, alors que le chiffre d'affaires est légèrement inférieur.

En ce qui concerne le bénéfice, l'entreprise a profité non seulement de la baisse des coûts énergétiques, mais aussi de remboursements d'assurance d'environ 15 millions d'euros liés aux inondations de juillet 2021 sur le site de Stolberg. Au final, d'avril à juin, le résultat s'est élevé à 92 millions d'euros, soit un bon quart de plus que l'année précédente à la même période./mis/zb