HAMBOURG (dpa-AFX) - Selon un article de presse, le conseil de surveillance du fabricant de cuivre et entreprise de recyclage Aurubis tire de profondes conséquences des cas de vol et de fraude au sein du groupe MDax. A court terme, le directeur financier Rainer Verhoeven, responsable de la gestion des risques, et le directeur de la production Heiko Arnold doivent partir, a écrit lundi le "Manager Magazin" (MM) en se référant à des cercles de l'entreprise. Les décisions correspondantes devraient être prises mardi par les organes compétents du conseil de surveillance. Le président du directoire, Roland Harings, peut encore préparer la transmission à son successeur au plus tard jusqu'à la fin de l'exercice fiscal fin septembre. Seule Inge Hofkens, la nouvelle directrice du recyclage nommée il y a un an, restera en poste. Un porte-parole de l'entreprise n'a pas souhaité commenter ce rapport. Le cours de l'action a chuté de 3,8 pour cent.

L'année dernière, Aurubis a été victime d'une fraude à grande échelle. Au final, il s'agit d'un manque de métaux précieux d'une valeur de 169 millions d'euros. Dans un cas, des échantillons manipulés contenant de fortes teneurs en métaux précieux ont été remis, mais les livraisons en contenaient nettement moins. Cela a finalement permis de payer des factures trop élevées. Mais il existe en outre un autre manque - "pas entièrement compréhensible" selon le rapport annuel - de métaux précieux d'un montant à trois chiffres.

En décembre déjà, l'entreprise avait fait savoir que le conseil de surveillance ne pouvait exclure ni que les membres actuels du directoire poursuivent leur mandat sans changement, ni qu'il y ait une séparation prématurée d'un ou plusieurs membres du directoire. Début janvier, l'invitation à l'assemblée générale indiquait ensuite que le conseil de surveillance et le directoire ne seraient pas encore déchargés lors de la réunion en ligne du 15 février. "Le contexte est celui des enquêtes en cours sur les activités criminelles dirigées contre la société et qui ont conduit à des ruptures de stock de métaux précieux", disait-on alors./mis/men/jha/