Salzgitter s'attend à une année plus faible - mais le début est encourageant

SALZGITTER (dpa-AFX) - Le groupe sidérurgique Salzgitter < DE000620200> s'attend à un net recul de son bénéfice cette année en raison d'un contexte économique difficile. Le concurrent de Thyssenkrupp prévoit ainsi un résultat avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) compris entre 750 millions et 850 millions d'euros en 2023. Les analystes s'attendaient toutefois à encore moins. Avant impôts, il devrait rester entre 300 millions et 400 millions d'euros, a annoncé l'entreprise lundi à Salzgitter. Le chiffre d'affaires devrait atteindre environ 13 milliards d'euros, soit une légère croissance. Le premier trimestre se présente mieux que prévu fin 2022, a déclaré le directeur financier Burkhard Becker.

Le matin, les actions ont augmenté d'un peu plus de deux pour cent et demi par rapport à la clôture de Xetra chez le courtier Lang & Schwarz. Toutefois, elles ont également été fortement mises sous pression à la fin de la semaine dernière dans le sillage des turbulences générales du marché et des inquiétudes économiques.

Ainsi, la demande a repris en début d'année, selon les données. Mi-novembre, Salzgitter s'attendait à ce que l'environnement continue de s'assombrir en raison d'une inflation élevée et d'une hausse des prix de l'énergie, notamment en Europe, et prévoyait une évolution modérée de l'activité pour les prochains trimestres.

L'an dernier, l'environnement s'était progressivement dégradé à partir du second semestre. Les prix de l'acier, qui avaient encore nettement augmenté au cours des six premiers mois, ont rapidement chuté. Grâce aux prix élevés du premier semestre, Salzgitter a toutefois pu augmenter sensiblement son chiffre d'affaires et son bénéfice en 2022. Le chiffre d'affaires externe a augmenté de près d'un tiers pour atteindre 12,6 milliards d'euros. Le résultat opérationnel est passé de près de 1,3 milliard à 1,6 milliard d'euros.

Avant impôts, Salzgitter a gagné 1,25 milliard d'euros, soit nettement plus que l'année précédente, où elle avait réalisé près de 706 millions d'euros, notamment grâce à des économies. L'entreprise a ainsi atteint la limite supérieure de ses prévisions et s'est située dans le cadre de ce que les analystes avaient estimé auparavant. La participation dans le groupe de cuivre Aurubis a rapporté 156 millions d'euros à Salzgitter, soit moins que les quelque 217 millions d'euros de l'année précédente.

Au final, le bénéfice est passé d'environ 586 millions d'euros à près de 1,1 milliard d'euros. Les actionnaires devraient donc recevoir un dividende plus élevé. Il est proposé de verser 1,00 euro par action, contre 0,75 euro l'année précédente. La participation directe aux bénéfices est donc plus élevée que ce que les experts avaient prévu./nas/zb/mis