FRANCFORT (dpa-AFX) - Un rapport sur des changements personnels importants dans la direction de l'entreprise a pesé lundi sur les actions du groupe de cuivre Aurubis. Avec une baisse de 4,2 pour cent, elles comptaient parmi les plus grands perdants du MDax et ont en outre atteint leur niveau le plus bas depuis début septembre. À l'époque, l'entreprise avait annulé ses perspectives de bénéfices pour l'exercice en raison de vols de métaux à grande échelle qui lui avaient causé un préjudice de plusieurs centaines de millions.

Selon un article de presse, il y a maintenant des conséquences personnelles. Selon le "Manager Magazin", qui se réfère à des cercles d'entreprises, le directeur financier Rainer Verhoeven, responsable de la gestion des risques, et le directeur de la production Heiko Arnold doivent partir à court terme. Le président du directoire, Roland Harings, devrait préparer la transmission à son successeur au plus tard jusqu'à la fin de l'exercice fiscal, fin septembre. Seule Inge Hofkens, membre du directoire responsable du recyclage, nommée il y a un an, restera en fonction. Un porte-parole de l'entreprise n'a pas souhaité commenter ce rapport.

Avec une telle mesure, Aurubis tire les conséquences les plus dures possibles en matière de personnel, a commenté un trader. Un autre acteur du marché n'a pas vu dans cette décision une grande surprise. Toutefois, la menace d'un vide au niveau de la direction pèse sur l'ambiance./gl/he