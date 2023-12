Aurum Resources Limited est une société d'exploration et de développement minier basée en Australie. La société détient des projets axés sur l'or et les métaux de base, des projets de reconnaissance à un stade précoce et des projets d'exploration de la zone tomature situés en Australie occidentale. Les deux projets aurifères de la société sont le projet Ryan's Find et le projet Penny South Gold. Le projet Ryans Find couvre la ceinture de roches vertes de Watt Hill, axée sur les métaux de base et peu sur l'or. Le projet Ryan's Find est situé à 100 kilomètres (km) au nord-ouest de Southern Cross et se concentre sur le nickel et le cobalt. Le projet aurifère Penny South est situé immédiatement au sud des mines d'or Penny West et Penny North. La société est également engagée dans la poursuite de l'octroi des demandes de tenement ELA77/2520, ELA77/2535 et ELA16/551 avec un programme d'exploration d'échantillonnage de sol axé sur l'or.

Secteur Sociétés minières intégrées