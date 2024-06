Ausgold Limited est une société d'exploration et de développement aurifère basée en Australie. Le projet phare de la société est le projet aurifère de Katanning, situé à environ 275 kilomètres (km) au sud-est de Perth et à environ 40 km au nord-est de la ville de Katanning, située dans la ceinture de blé. Les concessions couvrent plus de 5 500 kilomètres carrés (km2) de la ceinture de roches vertes de Katanning, dans l'angle sud-ouest du craton de Yilgarn, qui abrite certains des gisements d'or d'Australie. Son portefeuille comprend également le projet Cu-Au de Doolgunna Station et le projet Ni-Cu-Co de Yamarna en Australie occidentale, ainsi que le projet Au de Cracow dans le Queensland. Le projet Doolgunna Station est situé à plus de 150 km au nord-est de Meekatharra, dans le bassin de Bryah, en Australie occidentale, et à environ 13 km à l'ouest de l'exploitation de cuivre-or Degrussa de Sandfire Resources. Le projet Yamarna est situé à environ 125 km au nord-est de Laverton, dans le centre de l'Australie occidentale, sur les licences d'exploration E38/2129 et ELA 38/3311.

