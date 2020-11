AusNet Services Ltd : La tendance devrait reprendre ses droits 18/11/2020 | 10:25 Nicolas Aleksy 18/11/2020 | 10:25 18/11/2020 | 10:25 achat En cours

Cours d'entrée : 1.865AUD | Objectif : 2.08AUD | Stop : 1.79AUD | Potentiel : 11.53% AusNet Services Ltd dispose d'arguments techniques intéressants pour anticiper une reprise de la tendance de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 2.08 AUD. Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 1.82 AUD en données hebdomadaires.

La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 1.82 AUD.

Points faibles Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.

La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

Données financières AUD USD EUR CA 2021 1 979 M 1 443 M 1 216 M Résultat net 2021 332 M 242 M 204 M Dette nette 2021 8 877 M 6 471 M 5 452 M PER 2021 20,1x Rendement 2021 5,13% Capitalisation 6 992 M 5 105 M 4 294 M VE / CA 2021 8,02x VE / CA 2022 8,20x Nbr Employés 1 700 Flottant 81,8% Prochain événement sur AUSNET SERVICES LTD 18/05/21 Année 2021 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ALLEGER Nombre d'Analystes 11 Objectif de cours Moyen 1,91 AUD Dernier Cours de Cloture 1,87 AUD Ecart / Objectif Haut 16,9% Ecart / Objectif Moyen 2,26% Ecart / Objectif Bas -8,85% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Tony Narvaez Managing Director & Executive Director Peter Mason Independent Chairman Prue Crawford-Flett Executive General Manager-Operations & Services Mark Ellul Chief Financial Officer Keith Hopkins Chief Digital Officer & Executive GM-Technology