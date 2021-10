Les fusions et acquisitions au Canada ont augmenté de 28 % au troisième trimestre, mais la volatilité du marché pourrait ralentir les transactions.

L'activité canadienne de fusions et acquisitions pour le troisième trimestre a atteint son plus haut niveau depuis 2016, les taux d'intérêt historiquement bas et la vigueur des marchés boursiers ayant aidé les entreprises à relancer les transactions mises en attente en raison de la pandémie.

Les transactions ont augmenté de 27,7 % pour atteindre 76,6 milliards de dollars au troisième trimestre de l'année, mais ont été nettement inférieures au record de 120,3 milliards de dollars enregistré au cours des trois premiers mois de l'année, selon les données de Refinitiv.

Les banquiers ont déclaré que si les facteurs qui sous-tendent les fusions et acquisitions existent et que les pipelines sont solides, la volatilité du marché des actions pourrait ralentir la dynamique des transactions.

"L'augmentation du flux d'opérations au troisième trimestre est due à une combinaison de facteurs, notamment la vigueur des marchés boursiers, des coûts d'emprunt historiquement bas et la confiance du marché dans une reprise progressive, a déclaré Jake Lawrence, chef de groupe et directeur général de Global Banking and Markets à la Banque Scotia.

Cependant, il a ajouté que les préoccupations à court terme concernant l'inflation et la chaîne d'approvisionnement ne devraient pas avoir d'impact important sur le flux d'opérations, les investisseurs se concentrant sur des considérations stratégiques à long terme.

Les opérations axées sur les transports et les infrastructures ont été les plus nombreuses au troisième trimestre, avec 33,6 milliards de dollars de fusions et acquisitions, dont l'offre de Brookfield Asset Management de 9,57 milliards de dollars australiens (6,95 milliards de dollars) pour AusNet Services en Australie et le projet de rachat de Dexko Global Inc. par Brookfield pour 3,4 milliards de dollars.

La hausse de l'inflation au Canada et aux États-Unis a alimenté les inquiétudes quant à la réduction par les banques centrales du soutien en liquidités de l'époque de la pandémie et aux perspectives de hausse des taux d'intérêt. Cela a accru la volatilité des marchés boursiers.

"Je pense que la grande menace qui pèse sur le paysage des fusions et acquisitions est celle de la hausse des taux d'intérêt", a déclaré Sarfraz Visram, responsable des fusions et acquisitions canadiennes et internationales à la Banque de Montréal.

"Les fusions et acquisitions sont beaucoup plus faciles à réaliser lorsque tout le monde profite de la vigueur du marché des actions, mais je dirais que les multiples d'évaluation sont devenus assez élevés... il était difficile de justifier la réalisation de transactions à des multiples élevés", a-t-il ajouté.

Parmi les opérations annoncées au cours des neuf premiers mois de 2021, BofA Securities Inc. de Bank of America Corp, BMO Capital Markets de la Banque de Montréal et TD Securities Inc. de la Banque Toronto Dominion ont occupé les trois premières places dans le classement des conseillers.

Malgré la vigueur des marchés boursiers, les offres d'actions ont chuté pour le deuxième trimestre consécutif, diminuant presque de moitié au troisième trimestre pour atteindre 6,8 milliards de dollars canadiens (5,42 milliards de dollars) par rapport au trimestre précédent, tandis que les introductions en bourse ont diminué de près d'un dixième au troisième trimestre pour atteindre 332 millions de dollars canadiens par rapport aux trois mois précédents. (1 $ = 1,2549 dollar canadien) (Reportage de Maiya Keidan ; édition de Marguerita Choy)