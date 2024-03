Aussie Broadband Limited est une société de télécommunications et de technologie basée en Australie. La société propose une gamme de solutions aux clients résidentiels, professionnels, entreprises et administrations, et fournit un accès en gros à d'autres opérateurs de télécommunications et fournisseurs de services gérés. Elle opère à travers quatre segments : Residential, Business, Wholesale et Enterprise and Government. Le secteur résidentiel fournit des services de télécommunications aux utilisateurs résidentiels. Le segment Business fournit des services de télécommunications aux utilisateurs professionnels. Le segment Wholesale fournit des services de télécommunications à des revendeurs tiers. Le secteur Entreprises et gouvernements fournit des services de télécommunications aux grandes entreprises, y compris celles du secteur public. L'entreprise propose également une gamme d'autres services de télécommunications, notamment des services vocaux, des forfaits et des combinés mobiles, des offres de divertissement dans le cadre de son partenariat avec Fetch TV et des connexions par l'intermédiaire du réseau Opticomm et de sa plateforme de marque blanche.

Secteur Services intégrés de télécommunications